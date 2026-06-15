Trabzonspor'un defansı Chibuike Nwaiwu'ya Fulham'dan 20 milyon euro teklif!
İngiliz ekibi Fulham, Wagner Pina'nın ardından Bordo-Mavili ekibin devre arasında renklerine bağladığı başarılı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'ya da kancayı taktı.
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- Trabzonspor'un oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın transfer listesine girdi.
- Fulham, Nwaiwu için 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli teklif etmeyi planlıyor.
- Trabzonspor yönetimi, Fulham'dan gelecek tekliflere karşı oyuncuyu satmama kararlılığında.
- Daha önce Wagner Pina için gelen teklifleri reddeden Trabzonspor, benzer bir tutumu Nwaiwu için de sürdürüyor.
- İngiliz basını, Fulham'ın Nwaiwu'ya olan ilgisini geniş bir şekilde ele aldı.
Transfer piyasasında Trabzonspor fırtınası esmeye devam ediyor. Bordo- Mavili ekibin geçtiğimiz devre arasında transfer ettiği Chibuike Nwaiwu, sergilediği performansla Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Fulham'ın, bir diğer yıldız Wagner Pina'dan sonra gözünü şimdi de Nwaiwu'ya diktiği öğrenildi.
İNGİLİZ BASINI DUYURDU
İngiliz basınında geniş yer bulan iddialara göre; Fulham yönetimi, savunma oyuncusunu kadrosuna katabilmek için 20 milyon euro'nun da üzerinde bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda. Trabzonspor yönetiminin bu astronomik rakam karşısında takınacağı tavır ise şimdiden netleşmeye başladı.
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Bordo-Mavili kurmayların, Premier Lig ekibinden gelecek olası tekliflere karşı geri adım atmaya niyeti yok. Daha önce Wagner Pina için gelen cazip teklifleri elinin tersiyle iten ve oyuncuyu kesinlikle satmama kararı alan Trabzonspor yönetim kurulunun, Chibuike Nwaiwu için de aynı kararlılığı sergilemesi bekleniyor.
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Dilek Demir Takvim.com.tr Spor