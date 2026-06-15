Trabzonspor'un defansı Chibuike Nwaiwu'ya Fulham'dan 20 milyon euro teklif!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzonspor'un oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın transfer listesine girdi.

Fulham, Nwaiwu için 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli teklif etmeyi planlıyor.

Trabzonspor yönetimi, Fulham'dan gelecek tekliflere karşı oyuncuyu satmama kararlılığında.

Daha önce Wagner Pina için gelen teklifleri reddeden Trabzonspor, benzer bir tutumu Nwaiwu için de sürdürüyor.

İngiliz basını, Fulham'ın Nwaiwu'ya olan ilgisini geniş bir şekilde ele aldı.

Transfer piyasasında Trabzonspor fırtınası esmeye devam ediyor. Bordo- Mavili ekibin geçtiğimiz devre arasında transfer ettiği Chibuike Nwaiwu, sergilediği performansla Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Fulham'ın, bir diğer yıldız Wagner Pina'dan sonra gözünü şimdi de Nwaiwu'ya diktiği öğrenildi.