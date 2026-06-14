Türkiye'nin gruptan çıkma şansı ne? İşte tüm ihtimaller
A Milli Takım, Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını ilk maçtaki mağlubiyete rağmen sürdürüyor. Ay-yıldızlıların son 32 turuna yükselmesi için üç farklı senaryo bulunurken, olası üçüncülük yarışında averaj kritik önem taşıyor. Ancak Paraguay maçında alınacak olası yenilgi, tur ihtimalini oldukça zorlaştıracak. İşte tüm senaryolar...
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- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'nu ilk iki sırada tamamlaması halinde doğrudan son 32 turuna yükselecek.
- Turnuvada uygulanan yeni formata göre grup liderleri, ikincileri ve en iyi 8 grup üçüncüsü eleme aşamasına katılacak.
- A Milli Takım'ın üçüncü sırada kalması durumunda en iyi grup üçüncüleri arasında yer alma mücadelesi verecek.
- Üçüncülük senaryosunda puan, atılan ve yenilen gol sayıları ile averaj belirleyici olacak.
- Grup aşamasının ardından toplam 16 takım turnuvadan elenerek 48 takım son 32 turunda mücadele edecek.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında aldığı sonucun ardından üst tura yükselme hesapları yapmaya başladı.
Turnuvada uygulanan yeni format nedeniyle yalnızca grup liderleri ve ikincileri değil, en başarılı üçüncü sıradaki takımlar da eleme aşamasına katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle millilerin gruptaki kalan karşılaşmaları büyük önem taşıyor.
GRUBUN İLK İKİ SIRASI DOĞRUDAN YETİYOR
Ay-yıldızlı ekip için en net senaryo, D Grubu'nu ilk iki sırada tamamlamak. A Milli Takım'ın grubunu lider ya da ikinci sırada bitirmesi halinde herhangi bir ek hesap yapılmadan doğrudan son 32 turuna yükselmesi mümkün olacak.
Kalan maçlarda alınacak puanlar, bu hedef açısından belirleyici olacak.
ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALİNDE AVERAJ BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Dünya Kupası'nda uygulanan yeni format kapsamında grup aşamasının ardından 16 takım turnuvaya veda edecek. Buna karşılık, gruplarında üçüncü sırayı alan ekipler arasından en iyi 8 takım da son 32 turuna adını yazdıracak.
Bu nedenle A Milli Takım'ın D Grubu'nu ilk iki sırada bitirememesi halinde, en iyi grup üçüncüleri arasında yer alma mücadelesi başlayacak.
Bu senaryoda yalnızca alınacak puanlar değil, atılan ve yenilen gol sayıları da büyük önem taşıyacak.
En iyi üçüncülük sıralamasında averajın belirleyici olma ihtimali nedeniyle millilerin kalan karşılaşmalarda elde edeceği skorlar, son 32 turuna yükselme şansını doğrudan etkileyebilecek.
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