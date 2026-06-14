Merih Demiral: "Bahanelere sığınmadan kazanmamız gerekiyordu"

Milli futbolcu, Türkiye'de başarı ve başarısızlıkların abartılabildiğini, her şeyin daha dengeli değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

A Milli Takım'da Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, sonucun kendileri için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. 28 yaşındaki stoper, takımın mücadele isteğinin yüksek olmasına rağmen istedikleri oyunu ve sonucu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, Dünya Kupası 'nda yollarına devam edebilmek için kalan karşılaşmalara odaklanacaklarını vurguladı.



HATALAR OYUNU VURGUSU

Karşılaşmayı değerlendiren Merih Demiral, futbolun zaman zaman hatalar üzerinden şekillendiğini söyledi. Beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını dile getiren milli oyuncu, "Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Çok üzgünüz. Hiç böyle bir skor beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik, sahada herkes istekliydi. Ancak bazen istediğiniz olmuyor. Bahaneye sığınmadan çıkıp bu maçı kazanmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Deneyimli savunmacı, turnuvanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu da belirterek, Dünya Kupası seviyesinde her maçın zorlu geçtiğini ancak bunun mağlubiyete mazeret olmayacağını dile getirdi.