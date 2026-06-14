Merih Demiral: "Bahanelere sığınmadan kazanmamız gerekiyordu"
A Milli Takım'ın tecrübeli savunmacısı Merih Demiral, Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından hayal kırıklığını dile getirdi. Deneyimli futbolcu, kalan iki maçta gruptan çıkmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.
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- A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
- Merih Demiral, takımın mücadele isteğine rağmen istedikleri oyunu ve sonucu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.
- 28 yaşındaki stoper, futbolun bazen hatalar üzerinden şekillendiğini ve beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını söyledi.
- Merih Demiral, gruptan çıkma hedefi için kalan iki grup maçına odaklanacaklarını vurguladı.
- Milli futbolcu, Türkiye'de başarı ve başarısızlıkların abartılabildiğini, her şeyin daha dengeli değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
A Milli Takım'da Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, sonucun kendileri için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. 28 yaşındaki stoper, takımın mücadele isteğinin yüksek olmasına rağmen istedikleri oyunu ve sonucu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, Dünya Kupası'nda yollarına devam edebilmek için kalan karşılaşmalara odaklanacaklarını vurguladı.
HATALAR OYUNU VURGUSU
Karşılaşmayı değerlendiren Merih Demiral, futbolun zaman zaman hatalar üzerinden şekillendiğini söyledi. Beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını dile getiren milli oyuncu, "Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Çok üzgünüz. Hiç böyle bir skor beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik, sahada herkes istekliydi. Ancak bazen istediğiniz olmuyor. Bahaneye sığınmadan çıkıp bu maçı kazanmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
Deneyimli savunmacı, turnuvanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu da belirterek, Dünya Kupası seviyesinde her maçın zorlu geçtiğini ancak bunun mağlubiyete mazeret olmayacağını dile getirdi.
GÖZLER KALAN İKİ MAÇTA
Merih Demiral, karşılaşmanın ardından takım içinde değerlendirme yaptıklarını ve bir sonraki maça hazırlanacaklarını söyledi. Kalan iki grup maçının büyük önem taşıdığını vurgulayan milli futbolcu, bu karşılaşmaları en iyi şekilde tamamlayarak gruptan çıkma hedefini sürdürmek istediklerini ifade etti.
Milli oyuncu ayrıca taraftarların beklentilerinin farkında olduklarını belirterek, "Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes bunun bilincinde. Futbolda iyi günler de kötü günler de yaşanabiliyor. Ülkemizde zaman zaman hem başarılar hem de başarısızlıklar abartılabiliyor. Her şeyin daha dengeli değerlendirilmesi gerekiyor." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.