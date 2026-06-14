Hakan Çalhanoğlu: Kimsenin beklemediği skor
A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından sonucun beklenmedik olduğunu söyledi. Rakibin iki uzun topla iki gol bulduğunu belirten deneyimli futbolcu, turnuva için ise umutlu konuştu: “Önümüzde iki maç var, daha hiçbir şey bitmedi.”
A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Avustralya yenilgisinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Beklenmeyen bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını ifade eden milli futbolcu, rakibin oyunu ve Türkiye'nin değerlendiremediği fırsatlara dikkat çekti.
GEREKSİZ GOLLER YEDİK
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, Avustralya'nın ürettiği pozisyonları etkili kullandığını söyledi. Milli kaptan, "Kimsenin beklemediği skor. Adamlar iki uzun topla, iki gol buldu. Biz de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sadece kontratak oynadılar. Gereksiz goller yedik." ifadelerini kullandı.
Çalhanoğlu'nun açıklamalarında, rakibin oyun planının büyük ölçüde hızlı geçiş hücumlarına dayandığına vurgu yapılırken, Türkiye'nin yakaladığı fırsatları gole çevirememesinin sonuca doğrudan etki ettiği mesajı öne çıktı.
"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"
Turnuvadaki yol haritasına ilişkin de konuşan Hakan Çalhanoğlu, alınan mağlubiyete rağmen umutlarını koruduklarını belirtti. Milli takım kaptanı, "Önümüzde iki maç var, daha hiçbir şey bitmedi." sözleriyle kalan karşılaşmaların belirleyici olacağını ifade etti. Böylece A Milli Takım, gruptaki kalan iki mücadelede alacağı sonuçlarla üst tur hedefini sürdürmeye odaklanacak.