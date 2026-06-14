Hakan Çalhanoğlu: Kimsenin beklemediği skor

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, Avustralya'nın ürettiği pozisyonları etkili kullandığını söyledi. Milli kaptan, "Kimsenin beklemediği skor. Adamlar iki uzun topla, iki gol buldu. Biz de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sadece kontratak oynadılar. Gereksiz goller yedik." ifadelerini kullandı.



"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Turnuvadaki yol haritasına ilişkin de konuşan Hakan Çalhanoğlu, alınan mağlubiyete rağmen umutlarını koruduklarını belirtti. Milli takım kaptanı, "Önümüzde iki maç var, daha hiçbir şey bitmedi." sözleriyle kalan karşılaşmaların belirleyici olacağını ifade etti. Böylece A Milli Takım, gruptaki kalan iki mücadelede alacağı sonuçlarla üst tur hedefini sürdürmeye odaklanacak.

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