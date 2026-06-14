Ferdi Kadıoğlu'dan 'ayağa kalkacağız' mesajı!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Avustralya'ya mağlup oldu.

Ferdi Kadıoğlu, beklenmedik sonuç nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

Milli futbolcu, Avustralya'nın savunma ağırlıklı oynadığını ve az sayıdaki pozisyonu gole çevirdiğini belirtti.

Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'nin rakip savunmayı aşacak çözümler üretemediğini ve hücumda etkisiz kaldığını söyledi.

Milli oyuncu, takım olarak toparlanıp sonraki maçlara daha güçlü çıkacaklarını ifade etti.

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. Beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını ifade eden milli oyuncu, tribünlerde takımlarını destekleyen taraftarlara teşekkür ederek yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle özür diledi. Ferdi, mücadeleyi geride bırakıp yeniden ayağa kalkacaklarını vurguladı.