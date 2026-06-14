Ferdi Kadıoğlu'dan 'ayağa kalkacağız' mesajı!
A Milli Takım'ın Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Ferdi Kadıoğlu, sonucun büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirterek taraftarlardan özür diledi. Milli futbolcu, turnuva için henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve takımın toparlanacağını söyledi.
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- A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Avustralya'ya mağlup oldu.
- Ferdi Kadıoğlu, beklenmedik sonuç nedeniyle taraftarlardan özür diledi.
- Milli futbolcu, Avustralya'nın savunma ağırlıklı oynadığını ve az sayıdaki pozisyonu gole çevirdiğini belirtti.
- Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'nin rakip savunmayı aşacak çözümler üretemediğini ve hücumda etkisiz kaldığını söyledi.
- Milli oyuncu, takım olarak toparlanıp sonraki maçlara daha güçlü çıkacaklarını ifade etti.
A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. Beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını ifade eden milli oyuncu, tribünlerde takımlarını destekleyen taraftarlara teşekkür ederek yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle özür diledi. Ferdi, mücadeleyi geride bırakıp yeniden ayağa kalkacaklarını vurguladı.
SAVUNMAYI AŞAMADIK
Karşılaşmanın oyun planına ilişkin konuşan 26 yaşındaki futbolcu, rakiplerinin tamamen savunma ağırlıklı bir anlayışla sahaya çıkacağını önceden bildiklerini söyledi. Avustralya'nın az sayıda hücum fırsatı yakalamasına rağmen bunları gole çevirdiğini belirten Ferdi Kadıoğlu, buna karşılık kendi ekiplerinin rakip savunmayı açacak çözümleri üretemediğini dile getirdi. Hücumda istenilen etkinliği sağlayamadıklarını ifade eden milli yıldız, bunun sonucunda beklenmedik bir yenilgi yaşadıklarını kaydetti.
"HEP BİRLİKTE TOPARLANACAĞIZ"
Turnuvanın devamı için umutlu mesajlar veren Ferdi Kadıoğlu, bu sonucun yolun sonu olmadığını söyledi. Takım olarak moral bozukluğunu geride bırakacaklarını belirten milli futbolcu, birlik içinde çalışarak eksiklerini gidereceklerini ve sonraki karşılaşmalara daha güçlü çıkacaklarını ifade etti. Ferdi, "Şimdi hep birlikte toparlanacağız ve bundan sonrası için ayağa kalkacağız" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.