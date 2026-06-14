Ağır favori mi yoksa büyük sürpriz mi? Almanya Curaçao karşısında galibiyet istiyor

Curaçao Dünya Kupası'nda sürpriz yapmak istiyor

TECRÜBE İLE İLK HEYECANIN BULUŞMASI

2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Curaçao'nun yolları kesişiyor. Dört kez dünya şampiyonu Almanya, grubun açık favorisi olarak gösterilirken; Dünya Kupası sahnesindeki ilk deneyimini yaşayan Curaçao ise turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı amaçlıyor. Bir tarafta Dünya Kupası tarihinin en köklü ülkelerinden biri, diğer tarafta ilk kez finallerde boy gösteren bir ülke bulunuyor. Bu nedenle Almanya-Curaçao mücadelesi, grubun en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Spor