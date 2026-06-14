Ağır favori mi yoksa büyük sürpriz mi? Almanya Curaçao karşısında galibiyet istiyor
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Almanya, Curaçao ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da hedefini 3 puan olarak belirlerken Panzerler sürprize izin vermemek amacında. Karşılaşma öncesi son detaylar haberimizde...
Hızlı Özet Göster
- Almanya, 2026 Dünya Kupası'na 21. kez katılarak bu turnuvada en çok final oynayan ülkelerden biri oldu.
- Almanya, 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 7-1 yenerek tarihe geçti ve Arjantin'i finalde yenerek dördüncü şampiyonluğunu kazandı.
- Almanya'nın 2026 kadrosunda Nico Schlotterbeck, Joshua Kimmich ve Kai Havertz gibi oyuncular öne çıkıyor.
- Curaçao, 2026 Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılarak önemli bir başarı elde etti.
- Curaçao, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya, Ekvador ve Fildişi Sahili ile E Grubu'nda mücadele edecek.
Dünya Kupası Karnesi
- 21 Dünya Kupası katılımı
- 4 şampiyonluk (1954, 1974, 1990, 2014)
- 8 final
- 13 yarı final
- Dünya Kupası tarihinin en çok maç kazanan ülkeleri arasında
- 2002, 2006, 2010 ve 2014'te üst üste dört turnuvada yarı final gördü
Almanya, özellikle 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda yarı finalde Brezilya'yı 7-1 mağlup ederek futbol tarihinin en unutulmaz sonuçlarından birine imza attı ve finalde Arjantin'i yenerek dördüncü şampiyonluğunu kazandı.
2026 Dünya Kupası'na genç ve tecrübeli isimlerin harmanlandığı bir kadroyla gelen Almanya'nın hedefi, yeniden kupayı müzesine götürmek.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus gibi isimlerin forma giydiği Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) yaşadığı başarısızlıkları unutturmaya çalışacak.
Panzerler; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Kai Havertz, Lennart Karl gibi isimlerin sergileyeceği performanslarla Dünya Kupası'nda kürsüye çıkmak için mücadele edecek.
CURAÇAO'NUN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Curaçao ise 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çekici hikâyelerinden birine imza attı. Karayipler temsilcisi, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma başarısı gösterdi.
Nüfusu yaklaşık 150 bin olan Curaçao, uzun yıllar Dünya Kupası elemelerinde etkili olamazken son dönemde Hollanda altyapısından yetişen futbolcuların da katkısıyla önemli bir çıkış yakaladı.
Dünya Kupası Karnesi
- 2026: İlk Dünya Kupası katılımı
- Dünya Kupası maçı: 0
- Dünya Kupası galibiyeti: 0
- Dünya Kupası golü: 0
Curaçao, 2026 Dünya Kupası'na katılarak tarihindeki en büyük futbol başarısını elde etti. Turnuvada Almanya, Ekvador ve Fildişi Sahili ile birlikte E Grubu'nda mücadele eden Karayip temsilcisi, öncelikle ilk puanını ve ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Curaçao'nun güncel kadrosunda Türkiye'de forma giyen isimler yer alıyor. Takımın en önemli isimlerinden birisi Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibinde oynayan savunma oyuncusu Armando Obispo. TÜMOSAN Konyaspor'da oynayan defans Riechedly Bazoer ve Iğdır FK forması giyen kaptan Leandro Bacuna, Türk futbolseverlerin tanıdığı isimler arasında.
Volendam'da oynayan orta saha oyuncusu Juninho Bacuna da Curaçao'nun güvendiği isimler arasında yer alıyor.
TECRÜBE İLE İLK HEYECANIN BULUŞMASI
2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Curaçao'nun yolları kesişiyor. Dört kez dünya şampiyonu Almanya, grubun açık favorisi olarak gösterilirken; Dünya Kupası sahnesindeki ilk deneyimini yaşayan Curaçao ise turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmayı amaçlıyor. Bir tarafta Dünya Kupası tarihinin en köklü ülkelerinden biri, diğer tarafta ilk kez finallerde boy gösteren bir ülke bulunuyor. Bu nedenle Almanya-Curaçao mücadelesi, grubun en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.
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