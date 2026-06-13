Türkiye'nin Avustralya maçı ilk 11'i belli oldu
24 yıllık özlemini Kosova'yı eleyerek dindirip 2026 Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, 3 puanla sahadan ayrılmak amacında. İtalyan teknik adam kararını verdi ve ilk 11'imiz belli oldu. Avustralya - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşıyor.
- Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetiyor.
- Türkiye, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'nda mücadele etmeye başladı.
- Milli takımda sakatlığı bulunan Kenan Yıldız'ın Avustralya karşısında forma giymesi beklenmiyor.
- A Milli Takım, grup aşamasındaki ikinci maçını Paraguay ile oynayacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
AVUSTRALYA: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon, Toure, Irankunda.
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Orkun, Arda, Barış, Kerem.
DÜDÜK VALENZUELA'DA
Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetiyor. Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstleniyor. Dördüncü hakem olarak ise Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega görev yapıyor.
24 YILLIK HASRET SONA ERDİ
Uzun yıllardır Dünya Kupası özlemi yaşayan Türkiye, 24 yıl aranın ardından yeniden futbolun en büyük organizasyonunda sahne alacak. Ay-yıldızlı ekip, Avustralya karşılaşmasıyla birlikte D Grubu'ndaki mücadelesine resmen başlayacak. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, turnuvaya galibiyetle giriş yaparak grup aşamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor.
TÜRKİYE'NİN MAÇLARI
A Milli Takım, grup aşamasındaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak.
Bu mücadele 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak.
Türkiye, grup aşamasındaki son sınavını ise 26 Haziran Cuma günü ABD karşısında verecek. Los Angeles Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 05.00'te başlayacak.
AVUSTRALYA'NIN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU
Rakibimiz, Dünya Kupası tarihinin istikrarlı katılımcılarından biri olarak öne çıkıyor. Okyanusya'dan Asya Futbol Konfederasyonu'na geçiş yaptıktan sonra Dünya Kupası finallerine düzenli olarak katılmaya başlayan Avustralya, 2026 ile birlikte üst üste altıncı kez turnuvada yer aldı.
Dünya Kupası Karnesi
- Katılım: 7 kez (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)
- En büyük başarı: Son 16 turu (2006 ve 2022)
- Toplam maç: 20
- Galibiyet: 4
- Beraberlik: 5
- Mağlubiyet: 11
Avustralya, ilk Dünya Kupası deneyimini 1974 yılında yaşasa da asıl çıkışını 2006 Almanya Dünya Kupası'nda gerçekleştirdi. Guus Hiddink yönetimindeki ekip, Japonya'yı mağlup ederek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükseldi. Turnuvaya daha sonra şampiyon olacak İtalya'ya, son dakikalarda gelen penaltı golüyle elendi.
2022 Katar Dünya Kupası da Avustralya için unutulmaz bir organizasyon oldu. Fransa karşısında turnuvaya mağlubiyetle başlayan Kangurular, Tunus ve Danimarka'yı yenerek son 16 turuna yükseldi. Arjantin karşısında dirençli bir performans ortaya koyan Avustralya, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.
2026 DÜNYA KUPASI'NDA HEDEF YENİDEN SON 16
Teknik direktör Tony Popovic yönetimindeki Avustralya, 2026 Dünya Kupası'nda ABD, Türkiye ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda mücadele ediyor. Fizik gücü, disiplinli savunması ve takım oyunuyla dikkat çeken Avustralya'nın ilk hedefi grup aşamasını geçerek üçüncü kez son 16 turuna yükselmek.
MİLLİ TAKIMIN KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
AVUSTRALYA'NIN KADROSU
Kaleci: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mathew Ryan (Levante UD)
Defans: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (New York City)
Orta Saha: Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney), Aiden O'Neill (New York City)
Forvet: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (CD Castellon), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melborne Victory), Cristian Volpato (US Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)