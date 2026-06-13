Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetiyor. Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstleniyor. Dördüncü hakem olarak ise Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega görev yapıyor.

Türkiye'nin grubunda Paraguay ve ABD de var

Zeki Çelik milli takımın en önemli isimlerinden biri

Türkiye bir sonraki maçında Paraguay ile karşılaşacak

Rakibimiz, Dünya Kupası tarihinin istikrarlı katılımcılarından biri olarak öne çıkıyor. Okyanusya'dan Asya Futbol Konfederasyonu'na geçiş yaptıktan sonra Dünya Kupası finallerine düzenli olarak katılmaya başlayan Avustralya, 2026 ile birlikte üst üste altıncı kez turnuvada yer aldı.

A Milli Takımımız gruptaki finali ABD ile yapacak

Ozan Kabak Hoffenheim ile çok iyi bir sezon geçirdi

Avustralya, ilk Dünya Kupası deneyimini 1974 yılında yaşasa da asıl çıkışını 2006 Almanya Dünya Kupası'nda gerçekleştirdi. Guus Hiddink yönetimindeki ekip, Japonya'yı mağlup ederek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükseldi. Turnuvaya daha sonra şampiyon olacak İtalya'ya, son dakikalarda gelen penaltı golüyle elendi.

2022 Katar Dünya Kupası da Avustralya için unutulmaz bir organizasyon oldu. Fransa karşısında turnuvaya mağlubiyetle başlayan Kangurular, Tunus ve Danimarka'yı yenerek son 16 turuna yükseldi. Arjantin karşısında dirençli bir performans ortaya koyan Avustralya, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.