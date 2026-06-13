Salih Özcan: "Kendi oyunumuzu oynarsak kazanırız!"

Salih Özcan, dünyanın farklı noktalarından gelen Türk taraftarların desteğinin kendileri için önemli olduğunu ve onlar için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Özcan, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak ilk maçı kazanmak istediklerini ve galibiyetin devamının geleceğine inandıklarını ifade etti.

A Milli Takım futbolcusu Salih Özcan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak Avustralya maçı öncesinde takımın hazır olduğunu ve kendilerine güvendiklerini belirtti.

A Milli Takım'ın tecrübeli isimlerinden Salih Özcan, 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda oynanacak Avustralya maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Turnuvaya galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen Özcan, takım içinde yüksek bir özgüven olduğunu ifade etti.

Dünya Kupası'nda yer alma anını uzun yıllardır beklediklerini belirten milli oyuncu, hissettikleri duygunun heyecandan çok mutluluk olduğunu söyledi. Özcan, bu anın gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmaya hazır olduklarını dile getiren Salih Özcan, ilk maçın önemine dikkat çekerek, "Hazırız ve kendimize çok güveniyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk galibiyetin ardından devamının geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salih Özcan maç öncesi konuştu

TARAFTARLARA MESAJ VE AVUSTRALYA ANALİZİ

Stat dışında toplanan Türk taraftarlarının görüntülerini gördüklerini aktaran Salih Özcan, dünyanın farklı noktalarından gelen desteğin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Milli futbolcu, "Bizi her yerde destekliyorlar. Biz de onlar için sahaya çıkacağız." dedi.

Rakip Avustralya'yı ayrıntılı şekilde analiz ettiklerini söyleyen Özcan, özellikle hızlı oyuncularına dikkat çekerken, maçın kaderini kendi performanslarının belirleyeceğini ifade etti. "Avustralya'ya iyi çalıştık, hızlı oyuncuları var. Kendimize güvenirsek bu maçı kazanırız." diyen deneyimli orta saha, diğer maçların sonuçlarına odaklanmadıklarını da sözlerine ekledi. ABD'nin alacağı sonucun kendilerini ilgilendirmediğini belirten Özcan, tek hedeflerinin galibiyet alarak turnuvada yollarına güçlü şekilde devam etmek olduğunu söyledi.

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