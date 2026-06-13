Montella'dan Avustralya maçı öncesi Kenan Yıldız sözleri: "İnşallah"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynanacak mücadele öncesinde taraftara seslendi. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin kalitesine dikkat çekerken, Kenan Yıldız'ın süre alıp almayacağı ile ilgili gelen soruya ise "İnşallah" dedi.
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- A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesinde takımın hedeflerini ve maç planını açıkladı.
- Montella, Avustralya'nın kaliteli bir ekip olduğunu belirterek konsantrasyon kaybı yaşanmaması gerektiğini vurguladı.
- İtalyan teknik adam, İskoçya maçını örnek göstererek benzer bir senaryonun yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
- Montella, genç futbolcu Kenan Yıldız'ın Avustralya karşılaşmasında süre alabileceğini ifade etti.
- Teknik direktör, taraftar desteğinin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve sahadan güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirtti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşması öncesinde takımın hedefleri ve maç planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Taraftar desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten İtalyan teknik adam, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türk futbolseverlerin milli takımı yalnız bırakmadığını söyledi. Montella, sahadan güzel bir sonuçla ayrılarak taraftarlara gurur ve mutluluk yaşatmak istediklerini ifade etti.
KONSANTRASYON UYARISI
Karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini vurgulayan Montella, Avustralya'nın kaliteli bir ekip olduğunun altını çizdi. Mücadele boyunca konsantrasyon kaybı yaşamamaları gerektiğini belirten deneyimli teknik direktör, rakibin fırsat bulması halinde oyunun içine ortak olabileceğini söyledi.
Montella, bu konuda daha önce oynanan İskoçya maçını örnek göstererek benzer bir senaryonun yaşanmaması için dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.
KENAN YILDIZ MESAJI
Montella, kadro tercihleriyle ilgili de kısa bir açıklama yaptı. Genç yıldız Kenan Yıldız'ın durumu hakkında konuşan teknik adam, "İnşallah bugün süre alacaktır." ifadelerini kullandı.
Böylece milli takım teknik heyeti, genç oyuncunun Avustralya karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunun sinyalini verdi.
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