Montella'dan Avustralya maçı öncesi Kenan Yıldız sözleri: "İnşallah"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesinde takımın hedeflerini ve maç planını açıkladı.

Montella, Avustralya'nın kaliteli bir ekip olduğunu belirterek konsantrasyon kaybı yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

İtalyan teknik adam, İskoçya maçını örnek göstererek benzer bir senaryonun yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Montella, genç futbolcu Kenan Yıldız'ın Avustralya karşılaşmasında süre alabileceğini ifade etti.

Teknik direktör, taraftar desteğinin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve sahadan güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirtti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşması öncesinde takımın hedefleri ve maç planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taraftar desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten İtalyan teknik adam, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türk futbolseverlerin milli takımı yalnız bırakmadığını söyledi. Montella, sahadan güzel bir sonuçla ayrılarak taraftarlara gurur ve mutluluk yaşatmak istediklerini ifade etti.