Sürprizlerin grubunda Katar - İsviçre düellosu!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Katar ve İsviçre karşı karşıya geliyor. İki ülke turnuvaya çok farklı hikâyelerle geldi. Bir yanda tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na elemelerden geçerek katılan Katar, diğer yanda ise üst üste altıncı kez finallerde boy gösteren Avrupa'nın istikrar abidesi İsviçre bulunuyor.
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- Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na elemelerden geçerek katılmayı başardı.
- İsviçre, 2026 Dünya Kupası'nda üst üste altıncı, toplamda 13. kez yer alarak turnuvaların müdavimi oldu.
- Katar ve İsviçre, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ve Bosna Hersek ile birlikte mücadele edecek.
- Teknik direktör Murat Yakin yönetimindeki İsviçre, elemelerinde grubunu lider tamamlayarak finallere yükseldi.
- Katar, 2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi olarak üç maçını da kaybetmiş ve grup aşamasında elenmişti.
Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahibi olduğu için doğrudan katılmış ancak üç maçını da kaybederek turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. 2026 ise onlar için çok daha özel bir anlam taşıyor. Körfez temsilcisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası bileti aldı ve bunu sahada kazanarak başardı.
Teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Katar, 2026 Dünya Kupası'na yalnızca katılmak için değil, ilk puanlarını ve ilk galibiyetini almak için geldi. Takımın liderliğini yeniden milli takıma dönen Hassan Al-Haydos üstlenirken, 2022'deki kötü deneyimin ardından daha rekabetçi bir görüntü hedefleniyor.
Katar'ın Dünya Kupası geçmişi:
- 2022: Grup aşaması (0 puan)
- 2026: Tarihte ilk kez elemelerden geçerek katılım
- Dünya Kupası galibiyeti: 0
- Dünya Kupası puanı: 0
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Katar'ın en önemli hücum silahları arasında Mohammed Muntari bulunuyor.
Muntari, Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk ve tek golünü 2022 yılında Senegal karşısında kaydetmişti. Deneyimli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda da takımın en büyük hücum kozlarından biri olacak.
Takımın en önemli yıldızlarından biri olan Akram Afif ise hücumdaki yaratıcılığı ve skor katkısıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır Katar Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasında yer alan deneyimli futbolcu, takımın oyun liderlerinden biri konumunda.
Savunmanın önemli isimlerinden Boualem Khoukhi de tecrübesiyle öne çıkıyor. Uzun yıllardır milli formayı giyen deneyimli stoper, Katar'ın savunma hattındaki en kritik isimlerden biri olarak gösteriliyor.
Orta sahada ise Ahmed Fathy, mücadele gücü ve oyun disipliniyle takımın önemli parçaları arasında yer alıyor. Katar'ın merkezdeki dengesini sağlayan isimlerden biri olan deneyimli futbolcu, turnuvada da önemli sorumluluk üstlenecek.
İSVİÇRE: DÜNYA KUPALARININ MÜDAVİMİ
İsviçre ise Dünya Kupası denince akla gelen en istikrarlı Avrupa ülkelerinden biri. 2026 turnuvası, İsviçre'nin üst üste altıncı, toplamda ise 13. Dünya Kupası olacak. Nati lakaplı ekip geçmişte 1934, 1938 ve 1954 yıllarında çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdi.
Murat Yakin yönetimindeki İsviçre, 2026 elemelerinde grubunu lider tamamlayarak finallere geldi. Granit Xhaka, Manuel Akanji, Breel Embolo, Gregor Kobel ve Ricardo Rodriguez gibi tecrübeli isimler kadronun omurgasını oluşturuyor.
İsviçre'nin Dünya Kupası geçmişi:
- 13. Dünya Kupası katılımı
- 3 kez çeyrek final (1934, 1938, 1954)
- Son 6 Dünya Kupası'nın tamamında yer aldı
- 1994'ten bu yana katıldığı 6 turnuvanın 5'inde son 16 turuna yükseldi.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR
Son yıllarda birçok önemli ismi milli takım kariyerine nokta koymasına rağmen İsviçre, deneyimli ve oturmuş kadro yapısıyla dikkat çekiyor.
Takımın en önemli isimlerinin başında kaptan Granit Xhaka geliyor. Sunderland forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, liderliği ve oyun kurulumundaki etkisiyle İsviçre'nin en büyük kozlarından biri olarak gösteriliyor.
Savunmanın merkezinde ise Inter forması giyen Manuel Akanji bulunuyor. Tecrübeli stoper, hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma becerisiyle takımın savunma hattına güven veriyor.
Hücum bölgesinde öne çıkan isimlerden biri de Nottingham Forest'ta forma giyen Dan Ndoye. Hızı, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla rakip savunmalar için önemli tehdit oluşturuyor.
Tecrübeli sol bek Ricardo Rodriguez de uzun yıllardır olduğu gibi takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Savunmadaki liderliği ve duran toplardaki etkisiyle öne çıkan deneyimli futbolcu, genç oyuncular için de önemli bir rol model konumunda bulunuyor.
MURAT YAKIN DOKUNUŞU
Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, disiplinli oyun yapısı ve taktiksel esnekliğiyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor.
Euro 2024'te başarı getiren 3-4-3 sistemini sıkça kullanan İsviçre, son dönemde ise 4-3-3 dizilişine yönelmeye başladı. Rakibine göre farklı planlar uygulayabilen Murat Yakın'ın ekibi, geçiş oyunlarını etkili kullanması ve savunma disiplinini korumasıyla dikkat çekiyor.
HEDEF YİNE ELEME TURLARI
Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonaları'nın istikrarlı takımları arasında yer alan İsviçre, 2026 Dünya Kupası'nda da grup aşamasını geçmeyi hedefliyor.
Son yıllarda büyük turnuvalarda düzenli olarak eleme turlarına kalmayı başaran İsviçre, tecrübeli kadrosu ve oturmuş oyun yapısıyla turnuvanın sürpriz yapabilecek ekipleri arasında gösteriliyor.
AYNI GRUPTA KARŞI KARŞIYA
Katar ve İsviçre, Kanada ve Bosna Hersek ile birlikte 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda mücadele ediyor. İki takım turnuvadaki ilk maçlarında karşı karşıya gelecek. Katar, Dünya Kupaları tarihindeki ilk puan ve ilk galibiyet peşinde koşarken; İsviçre ise grup liderliği ve son 16 biletini hedefliyor.
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