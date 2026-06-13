Sürprizlerin grubunda Katar - İsviçre düellosu!

Katar, 2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi olarak üç maçını da kaybetmiş ve grup aşamasında elenmişti.

Katar ve İsviçre, 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ve Bosna Hersek ile birlikte mücadele edecek.

İsviçre, 2026 Dünya Kupası'nda üst üste altıncı, toplamda 13. kez yer alarak turnuvaların müdavimi oldu.

Katar , 2022 Dünya Kupası 'na ev sahibi olduğu için doğrudan katılmış ancak üç maçını da kaybederek turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. 2026 ise onlar için çok daha özel bir anlam taşıyor. Körfez temsilcisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası bileti aldı ve bunu sahada kazanarak başardı.

Teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Katar, 2026 Dünya Kupası'na yalnızca katılmak için değil, ilk puanlarını ve ilk galibiyetini almak için geldi. Takımın liderliğini yeniden milli takıma dönen Hassan Al-Haydos üstlenirken, 2022'deki kötü deneyimin ardından daha rekabetçi bir görüntü hedefleniyor.

Katar 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibiydi

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Katar'ın en önemli hücum silahları arasında Mohammed Muntari bulunuyor.

Muntari, Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk ve tek golünü 2022 yılında Senegal karşısında kaydetmişti. Deneyimli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda da takımın en büyük hücum kozlarından biri olacak.

Takımın en önemli yıldızlarından biri olan Akram Afif ise hücumdaki yaratıcılığı ve skor katkısıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır Katar Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasında yer alan deneyimli futbolcu, takımın oyun liderlerinden biri konumunda.

Savunmanın önemli isimlerinden Boualem Khoukhi de tecrübesiyle öne çıkıyor. Uzun yıllardır milli formayı giyen deneyimli stoper, Katar'ın savunma hattındaki en kritik isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Orta sahada ise Ahmed Fathy, mücadele gücü ve oyun disipliniyle takımın önemli parçaları arasında yer alıyor. Katar'ın merkezdeki dengesini sağlayan isimlerden biri olan deneyimli futbolcu, turnuvada da önemli sorumluluk üstlenecek.