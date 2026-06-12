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Ancelotti resmen açıkladı: "Neymar Fas maçında yok"

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fas karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamalarda takımın hedeflerine, Neymar'ın son durumuna ve Dünya Kupası beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam, başarıya ulaşmak zorunda olduklarını vurguladı.

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Ancelotti resmen açıkladı: "Neymar Fas maçında yok"
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  • Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de oynanacak Fas maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
  • Ancelotti, Brezilya'yı temsil etmekten mutlu olduğunu ve başarılı olmak zorunda olduğunu belirtti.
  • Sakatlığı bulunan Neymar'ın yoğun çalışmalar yaptığını ve gelecek hafta hazır olabileceğini açıkladı.
  • İtalyan teknik adam, Neymar'ı sadece sahada görev alması için değil, genç oyunculara örnek olması için de milli takıma davet ettiklerini söyledi.
  • Ancelotti, Fas'ın Afrika'nın en iyi ekiplerinden biri olduğunu vurgulayarak rakiplerine saygı duyduğunu ifade etti.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, C Grubu'nda 14 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de oynanacak Fas mücadelesi öncesinde New York New Jersey Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, takımının turnuvadaki her rakiple mücadele edecek güce sahip olduğunu ifade ederken, Brezilya'yı çalıştırmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Carlo AncelottiCarlo Ancelotti
BAŞARI ZORUNLULUĞUNA VURGU YAPTI

Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesinin doğru bir tercih olup olmadığı yönündeki soruya kesin bir yanıt vermenin kolay olmadığını belirten Ancelotti, "Brezilya'yı temsil ettiğim için çok mutluyum ve başarılı olmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, takımın turnuvadaki hedeflerine ulaşabilecek kaliteye sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

NeymarNeymar
NEYMAR İÇİN "GELECEK HAFTA HAZIR OLABİLİR" MESAJI

Sakatlığı nedeniyle tam hazır durumda olmayan Neymar'ın son durumuna da değinen Ancelotti, yıldız futbolcunun yoğun şekilde çalıştığını söyledi. İtalyan teknik adam, "Neymar hazır olmak için çok çalışıyor ancak gelecek hafta hazır olabilir. Onu sadece sahada görev alması için değil, genç oyunculara örnek olması amacıyla da milli takıma davet ettik." dedi.

Dünya Kupası hedefi hakkında da konuşan Ancelotti, kupayı kazanacaklarını söylemenin iddialı olacağını ancak takımın güçlü bir mücadele ortaya koyacağını belirtti. Fas'ın Afrika'nın en iyi ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, rakiplerine büyük saygı duyduğunu ve iki takım arasında yüksek seviyede bir karşılaşma oynanacağına inandığını ifade etti.

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