Ancelotti resmen açıkladı: "Neymar Fas maçında yok"

Ancelotti, Fas'ın Afrika'nın en iyi ekiplerinden biri olduğunu vurgulayarak rakiplerine saygı duyduğunu ifade etti.

İtalyan teknik adam, Neymar'ı sadece sahada görev alması için değil, genç oyunculara örnek olması için de milli takıma davet ettiklerini söyledi.

Ancelotti, Brezilya'yı temsil etmekten mutlu olduğunu ve başarılı olmak zorunda olduğunu belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, takımının turnuvadaki her rakiple mücadele edecek güce sahip olduğunu ifade ederken, Brezilya'yı çalıştırmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesinin doğru bir tercih olup olmadığı yönündeki soruya kesin bir yanıt vermenin kolay olmadığını belirten Ancelotti, "Brezilya'yı temsil ettiğim için çok mutluyum ve başarılı olmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Neymar

NEYMAR İÇİN "GELECEK HAFTA HAZIR OLABİLİR" MESAJI

Sakatlığı nedeniyle tam hazır durumda olmayan Neymar'ın son durumuna da değinen Ancelotti, yıldız futbolcunun yoğun şekilde çalıştığını söyledi. İtalyan teknik adam, "Neymar hazır olmak için çok çalışıyor ancak gelecek hafta hazır olabilir. Onu sadece sahada görev alması için değil, genç oyunculara örnek olması amacıyla da milli takıma davet ettik." dedi.

Dünya Kupası hedefi hakkında da konuşan Ancelotti, kupayı kazanacaklarını söylemenin iddialı olacağını ancak takımın güçlü bir mücadele ortaya koyacağını belirtti. Fas'ın Afrika'nın en iyi ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, rakiplerine büyük saygı duyduğunu ve iki takım arasında yüksek seviyede bir karşılaşma oynanacağına inandığını ifade etti.

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