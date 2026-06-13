İngiltere'ye Dünya Kupası öncesi hırsızlık şoku! Yıldızların kramponları çalındı
İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına hazırlanırken beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Takımın antrenman ekipmanları ve bazı yıldız futbolculara ait kramponların, Florida'dan Kansas City'ye taşınma sürecinde çalındığı bildirildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
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- İngiltere Milli Takımı'nın antrenman malzemelerini taşıyan ekip aracından Florida'dan Kansas City'ye nakliye sırasında krampon ve antrenman ekipmanları çalındı.
- Çalınan eşyalar arasında Harry Kane ve Jude Bellingham'a ait kramponların bulunduğu öne sürüldü.
- Kansas City Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattığını doğruladı.
- İngiltere, 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda çarşamba günü Hırvatistan ile karşılaşacak.
- Soruşturma, turnuva hazırlıkları sürerken devam ediyor.
2026 Dünya Kupası L Grubu'nda mücadele eden İngiltere'de ilk maç öncesi yaşanan hırsızlık olayı gündeme geldi.
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, takımın antrenman malzemelerini taşıyan ekip aracındaki bazı ekipmanlar Kansas City'ye ulaştığında eksik çıktı. Bunun üzerine yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
EŞYALAR NAKLİYE SIRASINDA KAYBOLDU
Daily Mail'in haberine göre, Florida'dan Kansas City'deki antrenman tesisine gönderilen malzemeler arasında yer alan bazı kramponlar ve antrenman ekipmanları çalındı. Çalınan eşyalar arasında İngiltere'nin yıldız futbolcuları Harry Kane ve Jude Bellingham'a ait kramponların da bulunduğu öne sürüldü.
Yetkililer, olayın nakliye sürecinde gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, eksik ekipmanların tespiti için detaylı çalışma yürütülüyor.
POLİSTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kansas City Polis Departmanı da olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada, "Kansas City'ye gelen ve içinde bazı eşyaların eksik olduğu bir ekip aracından ekipman çalınması olasılığıyla ilgili soruşturma yürütüyoruz. Soruşturma devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını çarşamba günü Hırvatistan karşısında verecek. Soruşturmanın ise turnuva hazırlıkları sürerken devam ettiği belirtildi.