İngiltere'ye Dünya Kupası öncesi hırsızlık şoku! Yıldızların kramponları çalındı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İngiltere Milli Takımı'nın antrenman malzemelerini taşıyan ekip aracından Florida'dan Kansas City'ye nakliye sırasında krampon ve antrenman ekipmanları çalındı.

Çalınan eşyalar arasında Harry Kane ve Jude Bellingham'a ait kramponların bulunduğu öne sürüldü.

Kansas City Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattığını doğruladı.

İngiltere, 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda çarşamba günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

Soruşturma, turnuva hazırlıkları sürerken devam ediyor.

2026 Dünya Kupası L Grubu'nda mücadele eden İngiltere'de ilk maç öncesi yaşanan hırsızlık olayı gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, takımın antrenman malzemelerini taşıyan ekip aracındaki bazı ekipmanlar Kansas City'ye ulaştığında eksik çıktı. Bunun üzerine yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.