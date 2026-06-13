Bernardo Silva'dan sürpriz anlaşma! Galatasaray'a kötü haber
Manchester City ile yollarını ayıran ve transfer döneminde Galatasaray ile de anılan Bernardo Silva'nın kariyerine devam edeceği takım netleşti. İddialara göre Portekizli yıldız, Real Madrid ile anlaşma sağladı ve taraflar 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
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- Manchester City'den ayrılan 31 yaşındaki Bernardo Silva, Real Madrid ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
- Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekizli futbolcunun transferi konusunda ısrarcı oldu ve yönetim oyuncuyu ikna etti.
- Bernardo Silva, Manchester City'de geçirdiği 9 sezonda 460 maçta 76 gol ve 77 asist kaydetti.
- Portekizli oyuncu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 53 maçta 3 gol ve 5 asist yaptı.
- Bernardo Silva, Portekiz Milli Takımı'nda 109 maçta 14 gol atıp 29 asist üretti.
Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Bernardo Silva için yeni bir gelişme yaşandı. Manchester City'deki uzun kariyerini noktalayan 31 yaşındaki futbolcunun ismi birçok kulüple anılırken, son iddiaya göre tercihini Real Madrid'den yana kullandı.
İtalyan transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.
BERNARDO SILVA İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI
Haberde, Real Madrid yönetiminin Bernardo Silva transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı belirtildi.
Eflatun-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun deneyimli futbolcunun kadroya katılması konusunda ısrarcı olduğu, bunun ardından yönetimin de oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.
Tarafların 2+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı ve resmi imzaların kısa süre içinde atılmasının beklendiği aktarıldı.
MANCHESTER CITY'DE 9 SEZONLUK DÖNEMİ GERİDE BIRAKTI
Bernardo Silva, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 53 resmi karşılaşmada görev aldı. Portekizli yıldız bu süreçte 3 gol atarken, takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. Deneyimli oyuncu, İngiliz ekibindeki dokuz sezonluk kariyerinde ise toplam 460 maça çıkarak 76 gol ve 77 asistlik katkı sağladı.
Portekiz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak gösterilen Bernardo Silva, milli takım kariyerinde de istikrarlı performans sergiledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 109 karşılaşmada 14 gol atıp 29 asist üreterek ülkesinin hücum gücüne önemli katkı verdi. Transfer iddiasına göre resmi sürecin tamamlanmasının ardından oyuncunun yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.