Bernardo Silva'dan sürpriz anlaşma! Galatasaray'a kötü haber

Portekizli oyuncu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 53 maçta 3 gol ve 5 asist yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekizli futbolcunun transferi konusunda ısrarcı oldu ve yönetim oyuncuyu ikna etti.

Manchester City'den ayrılan 31 yaşındaki Bernardo Silva, Real Madrid ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

İtalyan transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Bernardo Silva için yeni bir gelişme yaşandı. Manchester City'deki uzun kariyerini noktalayan 31 yaşındaki futbolcunun ismi birçok kulüple anılırken, son iddiaya göre tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

Eflatun-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun deneyimli futbolcunun kadroya katılması konusunda ısrarcı olduğu, bunun ardından yönetimin de oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.

Bernardo Silva uzun süredir Galatasaray'ın gündemindeydi

MANCHESTER CITY'DE 9 SEZONLUK DÖNEMİ GERİDE BIRAKTI

Bernardo Silva, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 53 resmi karşılaşmada görev aldı. Portekizli yıldız bu süreçte 3 gol atarken, takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. Deneyimli oyuncu, İngiliz ekibindeki dokuz sezonluk kariyerinde ise toplam 460 maça çıkarak 76 gol ve 77 asistlik katkı sağladı.

Portekiz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olarak gösterilen Bernardo Silva, milli takım kariyerinde de istikrarlı performans sergiledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 109 karşılaşmada 14 gol atıp 29 asist üreterek ülkesinin hücum gücüne önemli katkı verdi. Transfer iddiasına göre resmi sürecin tamamlanmasının ardından oyuncunun yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

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