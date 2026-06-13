ABD kaptanı Pulisic temkinli: "Henüz bir şey başarmadık"

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Pulisic, ilk yarı tamamlanmadan gelen üçüncü golün takım adına önemli bir kırılma anı olduğunu söyledi.

ABD ilk maçını 4-1 kazandı

HEDEF DAHA BÜYÜK BAŞARILAR

Kendi performansına da değinen Pulisic, son dönemde iyi bir seviyede futbol oynadığına inandığını belirtti. Milli takım formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda mücadele etmek için ekstra bir motivasyona ihtiyaç duymadığını söyledi. Takımına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Pulisic, "Henüz pek bir şey başarmadık. Daha yapacak çok şeyimiz var." diyerek hedeflerinin yalnızca iyi bir başlangıç yapmakla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Karşılaşmada tribün desteğine de ayrı bir parantez açan ABD'li futbolcu, taraftarların oluşturduğu atmosferin takıma büyük güç verdiğini söyledi. Pulisic, sahaya çıktıklarında tribünlerde kırmızı ve mavi renklerin hakim olmasının kendilerine ekstra motivasyon sağladığını belirterek taraftarlara teşekkür etti.

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