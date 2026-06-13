ABD kaptanı Pulisic temkinli: "Henüz bir şey başarmadık"
ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptıklarını ancak hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, taraftar desteğinin de takımın motivasyonunu artırdığını ifade etti.
ABD Milli Takımı'nın yıldız ismi Christian Pulisic, Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından takımının performansını değerlendirdi.
İlk yarıdaki yüksek enerjilerinin oyunun kontrolünü ele geçirmelerini sağladığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, erken buldukları gollerin maçı istedikleri noktaya taşıdığını dile getirdi.
İLK YARIDAKİ BASKI SONUCU GETİRDİ
Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Pulisic, ilk yarı tamamlanmadan gelen üçüncü golün takım adına önemli bir kırılma anı olduğunu söyledi.
Başarılı oyuncu, "İlk yarı bitmeden üçüncü golü bulduk. Turnuvaya harika bir başlangıç yaptık." sözleriyle alınan sonucun önemini vurguladı.
HEDEF DAHA BÜYÜK BAŞARILAR
Kendi performansına da değinen Pulisic, son dönemde iyi bir seviyede futbol oynadığına inandığını belirtti. Milli takım formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda mücadele etmek için ekstra bir motivasyona ihtiyaç duymadığını söyledi. Takımına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Pulisic, "Henüz pek bir şey başarmadık. Daha yapacak çok şeyimiz var." diyerek hedeflerinin yalnızca iyi bir başlangıç yapmakla sınırlı olmadığını ortaya koydu.
Karşılaşmada tribün desteğine de ayrı bir parantez açan ABD'li futbolcu, taraftarların oluşturduğu atmosferin takıma büyük güç verdiğini söyledi. Pulisic, sahaya çıktıklarında tribünlerde kırmızı ve mavi renklerin hakim olmasının kendilerine ekstra motivasyon sağladığını belirterek taraftarlara teşekkür etti.