İlker Yağcıoğlu’ndan Montella ve Dünya Kupası analizi: "Lider çıkarsak çeyrek finale kadar yolumuz açık"
“Her şey gruptaki sıralamaya göre belli olacak... Eğer gruptan lider olarak çıkarsak çeyrek finale kadar yolumuz açık. İlk maçımız Avustralya ile... Sert bir takımla oynayacağız. Kaybetmememiz lazım”
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- TAKVİM yazarı İlker Yağcıoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda gruptan lider çıkması halinde çeyrek finale kadar yolunun açık olacağını belirtti.
- Yağcıoğlu, Avustralya maçının kaybedilmemesi gereken bir karşılaşma olduğunu ve topun kontrolünün elde tutulması gerektiğini söyledi.
- Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın Uluslar Ligi A grubuna çıkma, Avrupa Şampiyonası çeyrek finali ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma başarılarına dikkat çekildi.
- Yağcıoğlu, Montella'nın futbolcularla güçlü bir bağ kurduğunu ve oyuncuların teknik direktöre inandığını vurguladı.
- Dünya Kupası'nda Fransa ve İspanya'nın favoriler olduğu, İngiltere'den ise sürpriz beklendiği ifade edildi.
TAKVİM yazarı İlker Yağcıoğlu, Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Takımımız'ı değerlendirdi. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki şansını nasıl görüyorsunuz?
Her şey gruptaki sıralamaya göre belli olacak. Eğer gruptan lider olarak çıkarsak çeyrek finale kadar yolumuz açık. Diğer durumlarda eleme turlarında daha sert takımlarla karşılaşabiliriz.
Avustralya maçında nasıl bir oyun planı olmalı?
Kaybetmememiz gereken bir maç. Avustralya sert bir takım, en önemli özelliği de bu. Fizik gücü yüksek bir takım. Bu nedenle topun kontrolünü elimizde tutmamız gerekiyor. Ben yetenekli ayaklarımızla maçı çözüp Dünya Kupası'na galibiyetle başlayacağımızı düşünüyorum... Galibiyetle başlağıdımız taktirde diğer maçların da kolay olacağını tahmin ediyorum.
Yakaladığı başarılara rağmen eleştirilen Montella hakkında neler söylemek istersiniz?
Montella geldiğinden beri iyi işler yaptı. Uluslar Ligi'nde A grubuna çıktık. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Montella'yı eleştirmek bana çok mantıklı gelmiyor. Futbolcularla arasında kuvvetli bir bağ kurdu. Oyuncular hocaya inanıyor. Bir yabancı hocanın bunu başarması kolay bir şey değil. Montella bana göre başarılı.
Dünya Kupası'ndaki favoriniz kim?
Dünya Kupası'ndaki favorilerim Fransa ve İspanya. İngiltere'den de sürpriz bekliyorum. Her turnuvada herkesi şaşırtan bir takım çıkar. Bu turnuvada bir tahminim yok ve kimin mutlu sona ulaşacağını merakla bekliyorum.
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