Thomas Partey Kanada'ya vize alamadı!

The Athletic'te yer alan habere göre Thomas Partey, Gana'nın Panama ile Kanada'da oynayacağı Dünya Kupası karşılaşmasında forma giyemeyecek. FIFA'nın da konuya ilişkin açıklama yaptığı ve oyuncunun Kanada'ya girişine izin verilmediğini doğruladığı belirtildi.

Thomas Partey Villarreal forması giyiyor

"SON KARARI EV SAHİBİ VERİR"

FIFA, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"FIFA, oyuncu Thomas Partey'nin Kanada hükumeti tarafından vize başvurusunun reddedilmesi nedeniyle, Çarşamba günü (17 Haziran) Panama ile oynanacak ilk maç için Gana takımının ABD'deki kampından Kanada'ya seyahat edemeyeceğini doğrulamaktadır. FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkelerin göçmenlik süreçlerine dahil olmamaktadır. Önceki FIFA organizasyonlarında olduğu gibi, kimlerin vize alacağına ve ülkeye kabul edileceğine nihai olarak ev sahibi hükumet karar verir."

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Burak Zihni Takvim.com.tr Spor