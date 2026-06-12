Thomas Partey Kanada'ya vize alamadı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk günlerinde turnuva gündemine damga vuran gelişmelerden biri Thomas Partey ile ilgili yaşandı. Gana Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan deneyimli orta saha oyuncusunun Kanada'ya girişine izin verilmediği açıklandı.
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- Thomas Partey, Gana'nın Kanada'da Panama ile oynayacağı Dünya Kupası karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- FIFA, oyuncunun Kanada'ya girişine izin verilmediğini doğruladı.
- Kanada hükümeti, Thomas Partey'nin vize başvurusunu reddetti.
- FIFA, göçmenlik süreçlerine dahil olmadığını ve nihai kararın ev sahibi hükümete ait olduğunu belirtti.
- Gana takımı, ABD'deki kampından Kanada'ya seyahat edemeyecek.
The Athletic'te yer alan habere göre Thomas Partey, Gana'nın Panama ile Kanada'da oynayacağı Dünya Kupası karşılaşmasında forma giyemeyecek. FIFA'nın da konuya ilişkin açıklama yaptığı ve oyuncunun Kanada'ya girişine izin verilmediğini doğruladığı belirtildi.
"SON KARARI EV SAHİBİ VERİR"
FIFA, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"FIFA, oyuncu Thomas Partey'nin Kanada hükumeti tarafından vize başvurusunun reddedilmesi nedeniyle, Çarşamba günü (17 Haziran) Panama ile oynanacak ilk maç için Gana takımının ABD'deki kampından Kanada'ya seyahat edemeyeceğini doğrulamaktadır. FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkelerin göçmenlik süreçlerine dahil olmamaktadır. Önceki FIFA organizasyonlarında olduğu gibi, kimlerin vize alacağına ve ülkeye kabul edileceğine nihai olarak ev sahibi hükumet karar verir."
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