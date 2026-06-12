Galatasaray transferde hedefini değiştirdi! Can Uzun yerine yine bir Türk
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yerli futbolcuların peşine düştü. Sarı kırmızılılar, Can Uzun için Frankfurt'un direncini kıramayınca bu kez gözünü Augsburg forması giyen Mert Kömür'e dikti.
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- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için hücum hattına yaratıcı bir oyuncu transferi planlıyor.
- Can Uzun'un yüksek bonservis bedeli nedeniyle Galatasaray alternatif isimlere yöneldi.
- Galatasaray, Augsburg forması giyen Mert Kömür'ü transfer etmek için harekete geçti.
- Augsburg, Mert Kömür için 20 milyon euro talep ederken Galatasaray bu rakamı düşürmeye çalışıyor.
- Mert Kömür'ün sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, özellikle hücum hattındaki yaratıcılığı artıracak bir oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 10 numara bölgesine takviye yapılması planlanırken gündemdeki isimlerde değişiklik yaşandı.
CAN UZUN TRANSFERİNDE MALİYET ENGELİ
Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un talep ettiği bonservis bedeli yönetimi farklı alternatiflere yönlendirdi. Sarı-kırmızılılar, yüksek maliyet nedeniyle farklı isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı.
GÜNDEMDEKİ İSİM MERT KÖMÜR
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Augsburg forması giyen Mert Kömür için harekete geçti. Almanya'da gelişimini sürdüren genç futbolcu, son dönemde Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. Haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.
PAZARLIKLARDA HEDEF NET
Augsburg'un Mert Kömür için yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunduğu ifade edildi. Galatasaray yönetiminin ise yürüttüğü görüşmelerde bu rakamı 14 ila 16 milyon euro bandına çekmek istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.
30 MAÇTA 6 GOLE KATKI
20 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Augsburg formasıyla toplam 30 karşılaşmada görev yaptı. Mert Kömür bu süreçte 2 gol atarken 4 asist üreterek takımına hücum katkısı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın transfer planlamasında önemli bir yer tutan Mert Kömür dosyasında önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.