Galatasaray transferde hedefini değiştirdi! Can Uzun yerine yine bir Türk

Mert Kömür'ün sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor.

Augsburg, Mert Kömür için 20 milyon euro talep ederken Galatasaray bu rakamı düşürmeye çalışıyor.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, özellikle hücum hattındaki yaratıcılığı artıracak bir oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 10 numara bölgesine takviye yapılması planlanırken gündemdeki isimlerde değişiklik yaşandı.