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Galatasaray transferde hedefini değiştirdi! Can Uzun yerine yine bir Türk

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yerli futbolcuların peşine düştü. Sarı kırmızılılar, Can Uzun için Frankfurt'un direncini kıramayınca bu kez gözünü Augsburg forması giyen Mert Kömür'e dikti.

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Galatasaray transferde hedefini değiştirdi! Can Uzun yerine yine bir Türk
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  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için hücum hattına yaratıcı bir oyuncu transferi planlıyor.
  • Can Uzun'un yüksek bonservis bedeli nedeniyle Galatasaray alternatif isimlere yöneldi.
  • Galatasaray, Augsburg forması giyen Mert Kömür'ü transfer etmek için harekete geçti.
  • Augsburg, Mert Kömür için 20 milyon euro talep ederken Galatasaray bu rakamı düşürmeye çalışıyor.
  • Mert Kömür'ün sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, özellikle hücum hattındaki yaratıcılığı artıracak bir oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 10 numara bölgesine takviye yapılması planlanırken gündemdeki isimlerde değişiklik yaşandı.

Galatasaray transferde hedefini değiştirdi! Can Uzun yerine yine bir Türk-2

CAN UZUN TRANSFERİNDE MALİYET ENGELİ

Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un talep ettiği bonservis bedeli yönetimi farklı alternatiflere yönlendirdi. Sarı-kırmızılılar, yüksek maliyet nedeniyle farklı isimler üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

Mert Kömür 20 yaşındaMert Kömür 20 yaşında

GÜNDEMDEKİ İSİM MERT KÖMÜR

Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Augsburg forması giyen Mert Kömür için harekete geçti. Almanya'da gelişimini sürdüren genç futbolcu, son dönemde Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. Haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi Mert KömürGalatasaray'ın transferdeki yeni hedefi Mert Kömür

PAZARLIKLARDA HEDEF NET

Augsburg'un Mert Kömür için yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunduğu ifade edildi. Galatasaray yönetiminin ise yürüttüğü görüşmelerde bu rakamı 14 ila 16 milyon euro bandına çekmek istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Mert Kömür 12 milyon euro değerindeMert Kömür 12 milyon euro değerinde

30 MAÇTA 6 GOLE KATKI

20 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Augsburg formasıyla toplam 30 karşılaşmada görev yaptı. Mert Kömür bu süreçte 2 gol atarken 4 asist üreterek takımına hücum katkısı sağladı.

Mert Kömür alt yaş kategorilerinde Almanya formasını terlettiMert Kömür alt yaş kategorilerinde Almanya formasını terletti

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın transfer planlamasında önemli bir yer tutan Mert Kömür dosyasında önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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