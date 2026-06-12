CANLI YAYIN
Geri

Nefes kesen geri dönüş! Güney Kore "Oh" çekti | Güney Kore 2-1 Çekya | 2026 Dünya Kupası MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu heyecanı nefes kesen bir geri dönüşe sahne oldu. Çekya deplasmanda Ladislav Krejčí'nin 59. dakikada attığı golle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Taraftar desteğini arkasına alarak baskısını artıran Güney Kore, 67. dakikada Hwang In-beom ile eşitliği yakalarken, 80. dakikada sahneye çıkan Oh Hyeon-gyu'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nefes kesen geri dönüş! Güney Kore "Oh" çekti | Güney Kore 2-1 Çekya | 2026 Dünya Kupası MAÇ SONUCU
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Güney Kore ile Çekya, 2026 Dünya Kupası'nın A Grubu'nda karşılaşıyor.
  • Güney Kore'nin en golcü futbolcusu, 56 gol atan Heung-min Son'dur.
  • Çekya'nın en değerli futbolcusu 22 milyon euro ile kaptan Ladislav Krejčí'dir.
  • Güney Kore kadrosunda Min-jae Kim ve Hyeon-gyu Oh gibi tanıdık isimler bulunuyor.
  • Çekya'nın en golcü oyuncusu 26 golle Patrik Schick'tir.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Çekya, karşılaşmanın 59. dakikasında Ladislav Krejčí'nin attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Ataklarını sıklaştıran Güney Kore, 67. dakikada Hwang In-beom ile eşitliği yakaladı.

GALİBİYET GOLÜ TANIDIK İSİMDEN

80. dakikada ise Beşiktaşlı Hyeon-gyu' Oh'un meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasıyla sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Güney Kore grupta ikinci, Çekya ise üçüncü sırada yer aldı.

Detaylar gelecek...

Kim Min-Jae Fenerbahçe'de de oynadıKim Min-Jae Fenerbahçe'de de oynadı

56 GOLÜ VAR

Güney Kore'nin en golcü futbolcusu, 56 kez ağları sarsan Heung-min Son. En verimli yıllarını Tottenham'da geçiren ve şu an MLS'te forma giyen 33 yaşındaki futbolcudan beklentiler oldukça yüksek.

TANIDIK İSİMLER

Asya'nın en güçlü temsilcilerinden biri olan Güney Kore'nin kadrosunda tanıdık simalar bulunuyor. Ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Min-jae Kim ile Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, ülkeleri adına mücadele veriyor. Takımın en değerlisi ise 28 milyon euro ile Kang-in Lee.

Ladislav Krejci, Çekya'nın en pahalı futbolcusuLadislav Krejci, Çekya'nın en pahalı futbolcusu

KAPTAN ZİRVEDE

Çekya'nın en değerli futbolcuları sıralamasında kaptan Ladislav Krejčí ilk sırayı alıyor. 27 yaşındaki stoper, 22 milyon euro değerinde. İkinci basamakta 20 milyon euro ile Pavel Sulc bulunuyor.

EN ÇOK GOL SCHICK'TEN

Güney Kore karşısında 3 puan arayan Çekya'nın en golcüsü de 26 kez ağları havalandıran Patrik Schick. Bayer Leverkusen'in golcüsünü 17 golle Tomas Soucek takip ediyor. 31 yaşındaki ön libero aynı zamanda takımın en fazla milli olan ismi.

Heung-min Son'un golleri Güney Kore'yi üst turlara taşıyabilirHeung-min Son'un golleri Güney Kore'yi üst turlara taşıyabilir

GÜNEY KORE'NİN KADROSU

Kaleciler: Jo Hyeonwoo (Ulsan), Kim Seunggyu (FC Tokyo), Song Bumkeun (Jeonbuk)

Savunma: Kim Minjae (Bayern Münih), Cho Yumin, Lee Hanbeom, Kim Taehyeon, Park Jinseob (Zhejiang), Lee Kihyuk (Gangwon), Lee Taeseok, Seol Youngwoo (Crvena Zvezda), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moonhwan

Hücum: Lee Kang-In, Hong Hyun-seok (Gent), Baek Seung-ho (Birmingham City), Jin-gyu Kim (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Jae-sung

Forvet: Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Cho Gue-sung

Patrick Schick Çekya'nın en golcü futbolcusuPatrick Schick Çekya'nın en golcü futbolcusu

ÇEKYA'NIN KADROSU

Kaleciler: Lukas Hornicek, Matej Kovar, Jindrich Stanek

Savunma: Vladimir Coufal, David Doudera, Tomas Holes, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, David Jurasek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny, David Zima

Orta Saha: Lukas Cerv, Vladimir Darida, Lukas Provod, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Pavel Sulc, Denis Visinsky

Hücum: Adam Hlozek, Tomas Chory, Mojmir Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick

Dünya Kupasındaki rakiplerimizi tanıyalım: ABD, Paraguay ve AvustralyaDünya Kupasındaki rakiplerimizi tanıyalım: ABD, Paraguay ve Avustralya
Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizi tanıyalım: ABD, Paraguay ve Avustralya

Takvim Kaynak Tercihleri
2026 Dünya Kupası'na rahat başlangıç! Meksika Güney Afrika'yı 2-0 yendi
SONRAKİ HABER

2026 Dünya Kupası'na rahat başlangıç!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler