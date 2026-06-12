Fenerbahçe istiyordu! Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu!
Barcelona ile yollarını ayıran Robert Lewandowski'nin kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olurken yıldız futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Polonyalı golcünün MLS ekibi Chicago Fire'ın teklifini değerlendirdiği öne sürüldü.
Hızlı Özet Göster
- Robert Lewandowski, Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı ve MLS seçeneği ön plana çıktı.
- Lewandowski, menajeri Pini Zahavi ile birlikte Chicago Fire'a olası transferini değerlendirmek üzere ABD'ye gitti.
- Chicago Fire, Lewandowski'ye iki veya üç yıllık sözleşme önerdi ve kararın futbolcu tarafından verileceği belirtildi.
- Polonyalı yıldız, kariyerinin yeni dönemini Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirme ihtimalini değerlendiriyor.
- Lewandowski'nin adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılmıştı fakat transfer yüksek maliyet nedeniyle gerçekleşmedi.
Avrupa futbolunun en önemli golcülerinden Robert Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan deneyimli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilirken MLS seçeneği ön plana çıktı.
CHICAGO FIRE DEVREDE
Fabrizio Romano'nun haberine göre Robert Lewandowski, menajeri Pini Zahavi ile birlikte Chicago Fire'a olası transferini değerlendirmek üzere ABD'ye gitti. MLS temsilcisinin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı belirtilirken görüşmelerin önemli aşamaya geldiği ifade edildi.
SÖZLEŞME TEKLİFİ HAZIR
Haberde, Chicago Fire'ın 37 yaşındaki futbolcuya iki veya üç yıllık sözleşme önerdiği bilgisine yer verildi. Sözleşmenin süresi konusunda son kararın Lewandowski tarafından verileceği kaydedildi.
MLS SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR
Kariyerinde Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona gibi Avrupa devlerinde forma giyen Polonyalı yıldızın, kariyerinin yeni dönemini Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirme ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor. Transfer sürecinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
SEZONU 23 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI
Robert Lewandowski, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 resmi karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli santrfor bu maçlarda 19 gol atarken 4 asist üreterek toplam 23 gole doğrudan katkı sağladı.
FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Lewandowski'nin adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Başkanlık seçim sürecinde Hakan Safi'nin Polonyalı yıldızla anlaşma sağladığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Öte yandan Aziz Yıldırım'ın yüksek maliyet nedeniyle bu transfer seçeneğine sıcak bakmadığı öne sürülmüştü. Robert Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.