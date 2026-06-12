Fenerbahçe istiyordu! Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu!

Lewandowski'nin adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılmıştı fakat transfer yüksek maliyet nedeniyle gerçekleşmedi.

Chicago Fire, Lewandowski'ye iki veya üç yıllık sözleşme önerdi ve kararın futbolcu tarafından verileceği belirtildi.

Lewandowski, menajeri Pini Zahavi ile birlikte Chicago Fire'a olası transferini değerlendirmek üzere ABD'ye gitti.

Robert Lewandowski, Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı ve MLS seçeneği ön plana çıktı.

Avrupa futbolunun en önemli golcülerinden Robert Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan deneyimli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilirken MLS seçeneği ön plana çıktı.

CHICAGO FIRE DEVREDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre Robert Lewandowski, menajeri Pini Zahavi ile birlikte Chicago Fire'a olası transferini değerlendirmek üzere ABD'ye gitti. MLS temsilcisinin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı belirtilirken görüşmelerin önemli aşamaya geldiği ifade edildi.