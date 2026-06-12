Fenerbahçe'ye dünya devinden stoper! Transfer için bonservis belli oldu

Manchester City, Nathan Ake için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

Kim Min-Jae için Bayern Münih'in 40 milyon euro bonservis talep etmesi nedeniyle alternatifler değerlendiriliyor.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasında savunma hattına yapılacak takviyeyi öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi. Sarı-lacivertli yönetim, forvet transferlerinin yanı sıra stoper bölgesini de güçlendirmek isterken gündemdeki isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kim Min-Jae için 40 milyon euro istendi

KİM MIN-JAE'DE MALİYET ENGELİ

Fenerbahçe'nin savunma için ilk hedeflerinden biri eski futbolcusu Kim Min-Jae oldu. Ancak Bayern Münih'in Güney Koreli stoper için belirlediği bonservis beklentisinin yüksek olması nedeniyle transfer sürecinde farklı seçenekler de değerlendirilmeye başlandı. Alman ekibinin, Kim Min-Jae için yaklaşık 40 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.