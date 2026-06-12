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Fenerbahçe'ye dünya devinden stoper! Transfer için bonservis belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından harekatına hız verdi. Gündemin ilk sıralarında Nathan Ake var. Hollandalı yıldız için istenen bonservis de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'ye dünya devinden stoper! Transfer için bonservis belli oldu
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  • Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmayı öncelikli hedef olarak belirledi.
  • Kim Min-Jae için Bayern Münih'in 40 milyon euro bonservis talep etmesi nedeniyle alternatifler değerlendiriliyor.
  • Fulham'dan Calvin Bassey ve sözleşmesi biten Malang Sarr, Fenerbahçe'nin takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.
  • Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake için ilk temasını gerçekleştirdi.
  • Manchester City, Nathan Ake için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasında savunma hattına yapılacak takviyeyi öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi. Sarı-lacivertli yönetim, forvet transferlerinin yanı sıra stoper bölgesini de güçlendirmek isterken gündemdeki isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kim Min-Jae için 40 milyon euro istendiKim Min-Jae için 40 milyon euro istendi

KİM MIN-JAE'DE MALİYET ENGELİ

Fenerbahçe'nin savunma için ilk hedeflerinden biri eski futbolcusu Kim Min-Jae oldu. Ancak Bayern Münih'in Güney Koreli stoper için belirlediği bonservis beklentisinin yüksek olması nedeniyle transfer sürecinde farklı seçenekler de değerlendirilmeye başlandı. Alman ekibinin, Kim Min-Jae için yaklaşık 40 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

Nathan Ake Hollanda ile Dünya Kupası'ndaNathan Ake Hollanda ile Dünya Kupası'nda

ALTERNATİF LİSTE HAZIR

Sarı-lacivertliler, Kim Min-Jae transferindeki gelişmeleri takip ederken alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Fulham forması giyen Calvin Bassey ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ın uzun süredir takip edilen oyuncular arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Nathan Ake'nin Manchester City ile 1 yıllık daha kontratı varNathan Ake'nin Manchester City ile 1 yıllık daha kontratı var

NATHAN AKE İÇİN İLK TEMAS

Fenerbahçe yönetimi, Manchester City'nin deneyimli savunmacısı Nathan Ake için de harekete geçti. Aziz Yıldırım ve kurmaylarının İngiliz kulübüyle ilk teması kurduğu ve oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, Hollandalı futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

Nathan Ake Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşayamadıNathan Ake Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yaşayamadı

BONSERVİS BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Premier Lig ekibinin Nathan Ake için yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunduğu belirtiliyor. Fenerbahçe cephesi ise görüşmelerde bu rakamı daha aşağı çekmenin yollarını arıyor.

Nathan Ake sol bek de oynuyorNathan Ake sol bek de oynuyor

KUPALARLA DOLU KARİYER

31 yaşındaki futbolcu yalnızca stoper değil, sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. Nathan Ake, Manchester City kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası, Lig Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Deneyimli savunmacı, aynı zamanda Hollanda Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.

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