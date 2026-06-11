2026 Dünya Kupası'nda açılış günü! Meksika'nın rakibi Güney Afrika
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün başlıyor. Futbol dünyasının merakla beklediği organizasyonun açılış maçında ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.
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- Mexico City Stadı'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Turnuva, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenleniyor ve final New York New Jersey Stadı'nda oynanacak.
- Meksika, Paraguay'a kaybettikten sonra oynadığı maçlarda mağlup olmadı, Güney Afrika ise son 5 maçının sadece birini kazandı.
- Dünya Kupası'nın açılış töreninde Shakira, Burna Boy ve diğer sanatçılar sahne alacak, turnuvada toplam 104 maç oynanacak.
- FIFA Başkanı Gianni Infantino, organizasyona yönelik eleştirilere yanıt vererek olumlu bir atmosfer umduğunu belirtti.
83 bin seyirci kapasiteli Mexico City Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği turnuva, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.
MEKSİKA 2026'DA YENİLMEDİ
Ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika, Paraguay'a 2-1 kaybettiği hazırlık maçından sonra sahadan mağlup ayrılmadı. Panama, Bolivya, İzlanda, Gana, Avustralya ve Sırbistan'ı yenen El Tri, Portekiz ve Belçika ile berabere kaldı.
GÜNEY AFRİKA SON 5 MAÇININ BİRİNİ KAZANDI
Meksika karşısına çıkacak olan Güney Afrika son 5 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Kamerun'a yenildi. Panama'ya iki mücadelede mağlup olup berabere kaldı. Nikaragua ile de eşitlikle sahadan ayrıldı. Sadece son maçında Japonya'yı 1-0 yendi.
EN DEĞERLİSİ SANTIAGO GIMENEZ
Meksika'nın güncel piyasa değerlerine göre ilk sırasında yer alan ismi Santiago Gimenez. 18 milyon euronun ardından sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Edson Alvarez ve Deportivo Guadalajara'nın golcüsü Armando Gonzalez var. 15 milyon euro ile ikinci basamakta bulunuyorlar.
GOL SIRALAMASINDA RAUL JIMENEZ LİDER
Açılış randevusunda milli takım formasını en fazla giyen isim Raul Jimenez. 35 yaşındaki deneyimli forvet 45 kez ağları sarstı. Bu alanda da ilk sırada yer alıyor.
12 GOL SEVİNCİ YAŞADI
Meksika karşısında 3 puan arayan Güney Afrika'da en fazla ağları sarsan isim ise Mamelodi Sundows forması giyen Themba Zwane. 36 yaşındaki 10 numara 12 kez fileleri havalandırdı. En fazla milli olansa kaleci Ronwen Williams.
AÇILIŞ TÖRENİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ
Dünya Kupası'nın açılış töreninde müzik dünyasının önemli isimleri sahne alacak. Turnuvanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendiren Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla da futbolseverlerle buluşacak. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Turnuva boyunca 16 farklı stat kullanılacak.
INFANTINO'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT
FIFA Başkanı Gianni Infantino, son dönemde organizasyona yönelik eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu.ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan'ın yaşadığı süreci değerlendiren Infantino, bunun talihsiz bir durum olduğunu belirterek FIFA'nın çözüm üretmek için çalıştığını ifade etti.
İRAN SORUSUNA CEVAP
Infantino, kamp programını değiştiren İran Milli Takımı hakkında da konuştu. İran'ın turnuvada yer alacağını daha önce dile getirdiğini hatırlatan FIFA Başkanı, organizasyon boyunca olumlu bir atmosfer oluşmasını umut ettiğini söyledi. Bilet fiyatlarına yönelik eleştirileri de değerlendiren Infantino, fiyatların düşürülmesi halinde karaborsa riskinin artacağını savundu.
YENİ FORMATTA ÜÇÜNCÜLERİN DE ŞANSI VAR
2026 Dünya Kupası, yeni formatıyla tarihe geçecek. 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda 12 grup yer alacak. Grup aşamasının ardından her grubun ilk iki sırasındaki takımlar ile en iyi sekiz grup üçüncüsü eleme turuna yükselecek. Bu yıl uygulanacak yeni sistemde gruplardaki eşitliklerde ilk kriter gol averajı değil, takımların kendi aralarında oynadıkları maçların sonuçları olacak. Eleme turlarında ise normal sürede eşitliğin bozulmaması halinde uzatma ve penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.
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