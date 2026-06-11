2026 Dünya Kupası'nda açılış günü! Meksika'nın rakibi Güney Afrika

Dünya Kupası'nın açılış töreninde Shakira, Burna Boy ve diğer sanatçılar sahne alacak, turnuvada toplam 104 maç oynanacak.

Meksika, Paraguay'a kaybettikten sonra oynadığı maçlarda mağlup olmadı, Güney Afrika ise son 5 maçının sadece birini kazandı.

Turnuva, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenleniyor ve final New York New Jersey Stadı'nda oynanacak.

Mexico City Stadı'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

83 bin seyirci kapasiteli Mexico City Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Meksika karşısına çıkacak olan Güney Afrika son 5 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Kamerun'a yenildi. Panama'ya iki mücadelede mağlup olup berabere kaldı. Nikaragua ile de eşitlikle sahadan ayrıldı. Sadece son maçında Japonya'yı 1-0 yendi.

Ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika, Paraguay'a 2-1 kaybettiği hazırlık maçından sonra sahadan mağlup ayrılmadı. Panama, Bolivya, İzlanda, Gana, Avustralya ve Sırbistan'ı yenen El Tri, Portekiz ve Belçika ile berabere kaldı.

Güney Afrika Jamaika'yı 1-0 yendi

EN DEĞERLİSİ SANTIAGO GIMENEZ

Meksika'nın güncel piyasa değerlerine göre ilk sırasında yer alan ismi Santiago Gimenez. 18 milyon euronun ardından sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Edson Alvarez ve Deportivo Guadalajara'nın golcüsü Armando Gonzalez var. 15 milyon euro ile ikinci basamakta bulunuyorlar.

GOL SIRALAMASINDA RAUL JIMENEZ LİDER

Açılış randevusunda milli takım formasını en fazla giyen isim Raul Jimenez. 35 yaşındaki deneyimli forvet 45 kez ağları sarstı. Bu alanda da ilk sırada yer alıyor.

12 GOL SEVİNCİ YAŞADI

Meksika karşısında 3 puan arayan Güney Afrika'da en fazla ağları sarsan isim ise Mamelodi Sundows forması giyen Themba Zwane. 36 yaşındaki 10 numara 12 kez fileleri havalandırdı. En fazla milli olansa kaleci Ronwen Williams.