Ferdi Kadıoğlu'ndan Dünya Kupası öncesi iddialı sözler: "Her şey mümkün"

Kadıoğlu, takımın ilk hedefinin üst tura çıkmak olduğunu ancak çeyrek finalin ötesine geçerek daha büyük başarı elde etmek istediklerini ifade etti.

Milli takım, Dünya Kupası grup aşamasında Paraguay, Amerika ve Avustralya ile karşılaşacak.

Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale ulaşılmasında Montella'nın oyunculara her rakibi yenebileceklerini hissettirmesinin etkili olduğunu söyledi.

Milli futbolcu, takım içerisindeki birlik ve beraberliğin son yıllardaki başarılarda önemli pay sahibi olduğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Dünya Kupası öncesinde TRT World'e verdiği röportajda hem teknik direktör Vincenzo Montella'nın takıma kattığı atmosferi hem de ay-yıldızlı ekibin turnuva hedeflerini değerlendirdi.

Montella'nın oyunculara her rakibi yenebilecek güçte olduklarını hissettirdiğini aktaran yıldız futbolcu, bu anlayışın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale ulaşılmasını sağladığını söyledi. Ayrıca Almanya ve Hırvatistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan galibiyetlerin de takımın özgüvenini artırdığını vurguladı.

Ferdi Kadıoğlu, Vincenzo Montella'nın göreve geldiği ilk günden itibaren oyunculara güçlü bir özgüven kazandırdığını belirtti. Milli takım kampında aile ortamı oluştuğunu söyleyen Kadıoğlu, herkesin milli formayı giymek ve birlikte vakit geçirmek istediğini dile getirdi.

Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız

KOSOVA MAÇI SONRASI: "BİR RÜYA GİBİYDİ"

Dünya Kupası biletinin alındığı Kosova karşılaşmasının ardından yaşadığı duyguları da anlatan Ferdi Kadıoğlu, maçın zorlu hava şartlarında oynandığını ve kendisinin de gergin olduğunu ifade etti. Son düdüğün ardından hissettiği ilk duygunun rahatlama olduğunu belirten milli oyuncu, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Turnuvanın Amerika'da düzenlenecek olmasının ülkede ayrı bir heyecan yarattığını dile getiren Kadıoğlu, bu başarının tüm futbolseverler için özel bir an olduğunu kaydetti.