Ferdi Kadıoğlu'ndan Dünya Kupası öncesi iddialı sözler: "Her şey mümkün"
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Dünya Kupası öncesinde takım içindeki aile ortamına ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın etkisine dikkat çekti. Milli futbolcu, Türkiye'nin turnuvadaki hedefinin yalnızca gruptan çıkmak olmadığını, çeyrek finalin de ötesine ulaşmak istediklerini söyledi.
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- A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, TRT World'e verdiği röportajda teknik direktör Vincenzo Montella'nın takıma güçlü bir özgüven kazandırdığını belirtti.
- Türkiye, Kosova karşılaşmasının ardından 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
- Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale ulaşılmasında Montella'nın oyunculara her rakibi yenebileceklerini hissettirmesinin etkili olduğunu söyledi.
- Milli takım, Dünya Kupası grup aşamasında Paraguay, Amerika ve Avustralya ile karşılaşacak.
- Kadıoğlu, takımın ilk hedefinin üst tura çıkmak olduğunu ancak çeyrek finalin ötesine geçerek daha büyük başarı elde etmek istediklerini ifade etti.
A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Dünya Kupası öncesinde TRT World'e verdiği röportajda hem teknik direktör Vincenzo Montella'nın takıma kattığı atmosferi hem de ay-yıldızlı ekibin turnuva hedeflerini değerlendirdi.
Milli futbolcu, takım içerisindeki birlik ve beraberliğin son yıllardaki başarılarda önemli pay sahibi olduğunu ifade etti.
MONTELLA TAKIMA İNANCI AŞILADI
Ferdi Kadıoğlu, Vincenzo Montella'nın göreve geldiği ilk günden itibaren oyunculara güçlü bir özgüven kazandırdığını belirtti. Milli takım kampında aile ortamı oluştuğunu söyleyen Kadıoğlu, herkesin milli formayı giymek ve birlikte vakit geçirmek istediğini dile getirdi.
Montella'nın oyunculara her rakibi yenebilecek güçte olduklarını hissettirdiğini aktaran yıldız futbolcu, bu anlayışın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale ulaşılmasını sağladığını söyledi. Ayrıca Almanya ve Hırvatistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan galibiyetlerin de takımın özgüvenini artırdığını vurguladı.
KOSOVA MAÇI SONRASI: "BİR RÜYA GİBİYDİ"
Dünya Kupası biletinin alındığı Kosova karşılaşmasının ardından yaşadığı duyguları da anlatan Ferdi Kadıoğlu, maçın zorlu hava şartlarında oynandığını ve kendisinin de gergin olduğunu ifade etti. Son düdüğün ardından hissettiği ilk duygunun rahatlama olduğunu belirten milli oyuncu, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.
Turnuvanın Amerika'da düzenlenecek olmasının ülkede ayrı bir heyecan yarattığını dile getiren Kadıoğlu, bu başarının tüm futbolseverler için özel bir an olduğunu kaydetti.
"HER ŞEY MÜMKÜN" MESAJI
Dışarıdan bakıldığında bu kadronun "altın jenerasyon" ve "gizli favori" olarak gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ferdi Kadıoğlu, takıma duydukları güvenin çok yüksek olduğunu söyledi. Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen oyuncuların yanı sıra Türkiye'de büyük kulüplerde oynayan ve Avrupa kupaları deneyimine sahip isimlerin bulunduğunu belirten milli futbolcu, genç, orta yaşlı ve tecrübeli oyuncuların dengeli bir kadro oluşturduğunu ifade etti.
Grup aşamasında Paraguay, Amerika ve Avustralya ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kadıoğlu, ilk hedeflerinin üst tura çıkmak olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda karşısında sergilenen performansı örnek gösteren milli yıldız, Dünya Kupası'nda çeyrek finale ulaşmanın ötesine geçerek daha büyük bir başarı elde etmek istediklerini dile getirdi.