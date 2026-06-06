Vincenzo Montella Venezuela galibiyetindeki performansı yeterli bulmadı
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son maçında Venezuela ile karşılaştı. Maçtan 2-1 galip ayrılan Bizim Çocuklar, turnuvaya galibiyetle gitti. Teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu randevunun ardından açıklamalarda bulundu.
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- Türkiye A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
- Teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyetten mutlu olduklarını ancak geliştirmeleri gereken noktaları tespit ettiklerini belirtti.
- Montella, taraftarların her yerde takımın yanında olduğunu ve sevgi ile tutku hissettiklerini ifade etti.
- İtalyan teknik adam, ülkeyi temsil ederken yürekle sahada olmaları ve en iyisini yapmaları gerektiğini vurguladı.
- Montella, futbolun bir ülkenin en iyi tanıtımı olduğunu söyledi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile kozlarını paylaştı.
Mücadeleden galip gelen taraf kırmızı beyazlılar oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, "Galip gelince tabii ki mutlu olursunuz ama performansımıza dair notlarımızı aldık." dedi.
MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI
Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçın ardından konuşan Vincenzo Montella şınları söyledi;"Bireysel isabet yüzdesi takımla oynadık, bunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz ama geliştirmemiz gereken yerleri not aldık.
Bugün sevgiyi ve tutkuyu çok hissettik. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız bizimle.
Sorumluluklarımız yüksek. Ülkemizi temsil ederken yüreğimizle sahada olmalıyız ve en iyisini yapmalıyız. Futbol; bir ülkenin en iyi tanıtımıdır. Biz de elimizden geleni sahada yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."
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