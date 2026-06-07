İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna geçer not! İbra kararı verildi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirilen olağan mali genel kurulunda Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağan mali genel kurulu Ankara'da yapıldı. Türk futbolunun üst düzey temsilcilerini bir araya getiren genel kurulda, federasyonun mali ve idari faaliyetleri masaya yatırıldı.
182 delegenin imzasıyla açılan genel kurulda divan başkanlığı görevine Süleyman Hurma seçildi.
Toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri, FIFA ve UEFA temsilcileri ile kulüp başkanları, yöneticiler ve delegeler katıldı.
1 YILLIK DÖNEM DEĞERLENDİRİLDİ
Genel kurulda TFF Statüsü gereği 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki faaliyet dönemi görüşüldü.
Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tabloları, bilanço ve denetleme kurulu raporu delegelere sunularak değerlendirildi. Toplantıda federasyonun mali yapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
HACIOSMANOĞLU VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ
Görüşmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ilgili döneme ait hesap ve faaliyetleri için ibra oylamasına geçildi.
Yapılan oylama sonucunda Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetleri ibra edildi.
Böylece TFF yönetimi, delegelerden güvenoyu alarak görevine devam etme yetkisini korudu.
"GELECEĞİN HEDEFLERİNİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYORUZ"
Yalnızca bir Mali Genel Kurul gerçekleştirmediklerini aktaran Hacıosmanoğlu, "Bugünkü Dünya Kupası sahnesine taşıyan büyük yürüyüşün muhasebesini yapıyor, geleceğin hedeflerini birlikte şekillendiriyoruz. Bu vesileyle futbolumuzun her kademesine emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Amatör liglerden profesyonel liglere, altyapılardan milli takımlarımıza kadar Türk futboluna değer katan kulüplerimizi, sporcularımızı, teknik ekiplerimizi, hakemlerimizi, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum" diye konuştu.
"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK BİZİM İÇİN SONUÇ DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"
Dünya Kupası'na katılma başarısının yalnızca bir takımın değil bir ülkenin, bir futbol ailesinin başarısı olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan milli takımımız sahadaki müdahalesiyle, inancıyla ve karakteriyle milletimize büyük gururlar yaşatmıştır. Bu tarihi başarının mimarları olan başta Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve futbolcularımız olmak üzere, emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ancak Dünya Kupası'na katılmak bizim için sonuç değil yeni bir başlangıçtır. Hedefimiz yalnızca turnuvalarda yer almak değil büyük organizasyonlarda kalıcı ve güçlü ülkelerden biri olmaktır. Milli takımımız göreve geldiğimiz dönemde FIFA Dünya sıralamasında 27. sırada giden bugün 22. sıraya yükselmiş durumdadır. Dünya Kupası'nda bulunan tarihini de ilk kez UEFA uluslararası A Ligi'nde mücadele edecek olmamız da bu büyük yükselişinin göstergelerinden birisidir" ifadelerini kullandı.
"FIFA TEMSİLCİLİĞİNİN DE İSTANBUL'DA AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Türk futbolunun yalnızca sahada değil, uluslararası alanda da güçlü şekilde temsil edilmesi için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Bugünkü FIFA ve UEFA'nın çeşitli kurullarında daha etkin temsil edilen bir Türkiye var. UEFA'nın Londra ve Brüksel'de sonra üçüncü temsilciliğini İstanbul'da açılması bu vizyonun en somut sonuçlarından birisidir. FIFA'nın da İstanbul temsilinin açılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Değerli dostum İnfantino'nun İstanbul ziyaretlerinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili makamlarla yer tahsisi konusunda konuştuk. Görüşmeleri gerçekleştirdik. En kısa süre içerisinde FIFA temsilciliğinin de İstanbul'da açılışını gerçekleştireceğiz. Bununla beraber gençlerimizin futbolla erişimini artıracak FIFA'nın bu projesi kapsamında önemli adımlar attığımız görüşmelerin öncesinde ilk etapta planlanan 60 sahanın sayısını 100'e çıkarması yönünde FIFA Başkanı İnfantino'dan destek sözü aldık. Bu durumlar yalnızca bugünün değil geleceğin de yatırımlarıdır" açıklamasında bulundu.
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