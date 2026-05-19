Unai Emery İstanbul'daki Avrupa Ligi finalinden emin: Kendimize güveniyoruz

Kaptan John McGinn, Freiburg'un zor bir rakip olduğunu ancak iyi oynarlarsa kazanabileceklerini ifade etti.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg ile karşılaşacaklarını ve takımına güvendiğini belirtti.

Unai Emery kupayı almak için takımına güveniyor

"KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM"

Karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulunan Emery, Avrupa'da önemli bir süreçten geçtiklerini vurguladı.

İspanyol teknik adam, "Burada Aston Villa ile ilk kez bulunuyoruz. Bu yıl finaldeyiz. Avrupa seviyesinde yeterince sayıda maç oynadık. Bu tecrübe bizim için önemli. Şimdi son noktaya geldik. Kendimize güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN EN İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Freiburg'a büyük saygı duyduklarını belirten Emery, final maçlarının detaylarla kazanıldığını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Futbol zor, futbolda kazanmak çok zor. Rakibe saygımız var. Saygı göstermezseniz kaybetmeye yaklaşırsınız. Yarın en iyi performansımızı sahaya koyarsak kazanmaya da yaklaşmış oluruz." dedi.

ONANA AÇIKLAMASI

Emery, takımın önemli isimlerinden Amadou Onana hakkında da bilgi verdi.

İspanyol teknik adam, "Onana dün antrenmana çıktı, bugün de çıkacak. Yarın durumuna bakacağız. Kendini nasıl hissettiğini göreceğiz. Bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

MARTINEZ: "HERKESİ YENEBİLİRİZ"

Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martínez de final öncesi iddialı konuştu.

Martinez, "Takımıma ve kendime inanıyorum. Beraber mücadele ettiğimizde herkesi yenebiliriz." sözlerini kullandı.