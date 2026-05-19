Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan tarihi performans!

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli ekipteki ilk yılında hücum performansıyla öne çıktı. Süper Lig'de oynadığı maçlarda 15 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, takım arkadaşlarına yaptığı 10 asistle birlikte toplam 25 gole doğrudan katkı verdi. Daha önce kariyerinin en yüksek skor katkısını Galatasaray döneminde yaşayan Kerem, bu rakamı da geride bırakmayı başardı. Başarılı oyuncu, 2022-2023 sezonunda 10 gol ve 13 asistle 23 gole katkı sağlamış, 2023-2024 sezonunda ise 15 gol ve 8 asistlik performans ortaya koymuştu.

Kerem Aktürkoğlu sezon başında Benfica'dan transfer edildi.

HÜCUMDA TAKIMIN EN ETKİLİ İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU Fenerbahçe'nin sezon boyunca hücum organizasyonlarında en fazla sorumluluk alan oyuncular arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, özellikle geçiş oyunlarında ve kanat varyasyonlarında takımına önemli katkı sundu. Zaman zaman eleştirilerin odağında yer alsa da istatistikleriyle dikkat çeken milli futbolcu, ilk sezonunda çift haneli gol ve asist barajını aşarak önemli bir başarı elde etti.