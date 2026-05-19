Galatasaray'a Almanya'dan yerli önerisi: Muhammed Damar!

Yeni sezon planlamasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları yabancı sınırı ekseninde şekillenmeye başladı. Yerli statüsünde değerlendirilebilecek genç oyuncular üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılılar için menajerler tarafından Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Muhammed Damar ismi gündeme getirildi. 22 yaşındaki futbolcunun özellikle teknik kapasitesi ve iki ayağını da etkili kullanabilmesi nedeniyle dikkat çektiği öğrenildi. Ofansif orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen genç oyuncu için Alman ekibinin yaklaşık 5 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.

OKAN BURUK DETAYLI İNCELEME İSTEDİ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da oyuncuyla ilgili ilk değerlendirmelerin ardından scout ekibinden detaylı rapor talep ettiği belirtildi. Teknik heyetin, Muhammed Damar'ın oyun temposu, fiziksel seviyesi ve Süper Lig'e uyum potansiyeli üzerine kapsamlı analiz istediği ifade edildi. Almanya'da yetişen genç futbolcu, geride kalan dönemde Hoffenheim formasıyla 16 resmi maçta görev aldı ve 1 asist üretti. Hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilmesi, oyuncunun öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.