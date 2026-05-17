Okan Buruk'tan TFF'ye kontenjan tepkisi: Birçok kulüp hazır değil
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yabancı kuralına tepki gösterdi. Buruk, “10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil. Bu kuralın doğru olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"SON HAFTAYA ŞAMPİYON OLARAK ÇIKMAK ÖNEMLİYDİ"
Okan Buruk, yoğun maç takvimine dikkat çekerek sezonun uzun ve yorucu geçtiğini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, "12 Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 34 Süper Lig maçı, 2 Süper Kupa maçı oynadık. Son haftaya şampiyon olarak çıkmak bizim için önemliydi." dedi.
"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"
Kasımpaşa karşısında kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Buruk, rotasyon tercihlerini de değerlendirdi.
Okan Buruk, "Çok uzun maç trafiği oynamış oyuncuları kadroya almadık. Torreira'yı maçtan önce söyledim, Osimhen'in cezası vardı. İyi bir kadroyla sahadaydık. Kazanmak için elimizden geleni yaptık." ifadelerini kullandı.
"AVRUPA'DA BUNU GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
Galatasaray'ın Avrupa performansına da değinen Buruk, gelecek sezon hedeflerinin daha yukarı çıkmak olduğunu söyledi.
"Avrupa'da son 16'yı gördük. Bunu geliştirmek istiyoruz. Lig bitti ama transfer dönemi başlıyor. Orada hazırlıklarımız var." sözleriyle yeni sezon planlamasına dikkat çekti.
"KULÜPLER BUNA HAZIR DEĞİL"
Okan Buruk, yeni yabancı kuralına sert tepki gösterdi.
Buruk, "Herkesin kafasını karıştıracak yabancı sayısının net olarak açıklanmaması. 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil. Sözleşmeleri olan oyuncular var. Bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları zorlayacak şeyler bunlar." dedi.
"BU KURAL DOĞRU DEĞİL"
Galatasaray Teknik Direktörü, kural değişikliklerinin kulüplerin uzun vadeli planlamasını zorlaştırdığını vurguladı.
Buruk, "Her sene kural değişiyor. Yıllardır 10 kere değişiyor. Burada uzun vadeli bir plan olmuyor maalesef. Bu kararın, bu kuralın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kuralın birçok kulübü zorlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.