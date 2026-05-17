Okan Buruk'tan TFF'ye kontenjan tepkisi: Birçok kulüp hazır değil

Okan Buruk, "Çok uzun maç trafiği oynamış oyuncuları kadroya almadık. Torreira'yı maçtan önce söyledim, Osimhen'in cezası vardı. İyi bir kadroyla sahadaydık. Kazanmak için elimizden geleni yaptık." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk yabancı kuralının sürekli değişmesine tepki gösterdi

"KULÜPLER BUNA HAZIR DEĞİL"

Okan Buruk, yeni yabancı kuralına sert tepki gösterdi.

Buruk, "Herkesin kafasını karıştıracak yabancı sayısının net olarak açıklanmaması. 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil. Sözleşmeleri olan oyuncular var. Bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde olan takımları zorlayacak şeyler bunlar." dedi.

"BU KURAL DOĞRU DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü, kural değişikliklerinin kulüplerin uzun vadeli planlamasını zorlaştırdığını vurguladı.

Buruk, "Her sene kural değişiyor. Yıllardır 10 kere değişiyor. Burada uzun vadeli bir plan olmuyor maalesef. Bu kararın, bu kuralın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kuralın birçok kulübü zorlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

