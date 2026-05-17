Galatasaray'a transferde Belçika jokeri! Yıldız futbolcu için dev rakip çıktı
Galatasaray, 10 numara bölgesi için Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere’yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıları transferde yüksek bonservis beklentisi ve Bayern Münih rekabeti bekliyor.
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına kalite katacak isimlere yöneldi.
10 NUMARA İÇİN SÜRPRİZ ADAY
Galatasaray'ın, Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, 10 numara bölgesine yapılacak takviye kapsamında 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
MALİYETİ YÜKSEK
Charles De Ketelaere'nin Atalanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 35 milyon Euro seviyesinde gösterilen 1.92 boyundaki futbolcu için İtalyan ekibinin bu rakamın da üzerinde bir bonservis talep edebileceği ifade ediliyor.
BAYERN MÜNİH DE TAKİPTE
Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre Alman devi Bayern Münih de Belçikalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Bu durum, sarı-kırmızılıların transfer operasyonunu daha zorlu hale getirebilir.
BU SEZON NE YAPTI?
Charles De Ketelaere bu sezon Serie A'da 29 maçta forma giydi. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
AYRILIK İHTİMALİ MASADA
Belçikalı futbolcunun Atalanta'dan ayrılmak istediği öne sürülüyor. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncunun şartlarını öğrenmek için temaslara başlaması bekleniyor.