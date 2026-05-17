Galatasaray'a transferde Belçika jokeri! Yıldız futbolcu için dev rakip çıktı

Galatasaray, 10 numara bölgesi için Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere’yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıları transferde yüksek bonservis beklentisi ve Bayern Münih rekabeti bekliyor.

  • Galatasaray, Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere'yi transfer listesine aldı.
  • Sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
  • Charles De Ketelaere'nin piyasa değeri yaklaşık 35 milyon Euro olarak gösteriliyor ve Atalanta yüksek bonservis talep edebilir.
  • Bayern Münih de Charles De Ketelaere'nin durumunu yakından izliyor.
  • Belçikalı futbolcunun Atalanta'dan ayrılmak istediği öne sürülüyor.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadro planlamasında hücum hattına kalite katacak isimlere yöneldi.

Charles De Ketelaere farklı mevkilerde forma giyebiliyor

10 NUMARA İÇİN SÜRPRİZ ADAY

Galatasaray'ın, Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, 10 numara bölgesine yapılacak takviye kapsamında 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Charles De Ketelaere'nin güncel piyasa değeri 35 milyon euro

MALİYETİ YÜKSEK

Charles De Ketelaere'nin Atalanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 35 milyon Euro seviyesinde gösterilen 1.92 boyundaki futbolcu için İtalyan ekibinin bu rakamın da üzerinde bir bonservis talep edebileceği ifade ediliyor.

BAYERN MÜNİH DE TAKİPTE

Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre Alman devi Bayern Münih de Belçikalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Bu durum, sarı-kırmızılıların transfer operasyonunu daha zorlu hale getirebilir.

Charles De Ketelaere ile Bayern Münih de ilgileniyor

BU SEZON NE YAPTI?

Charles De Ketelaere bu sezon Serie A'da 29 maçta forma giydi. Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

AYRILIK İHTİMALİ MASADA

Belçikalı futbolcunun Atalanta'dan ayrılmak istediği öne sürülüyor. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncunun şartlarını öğrenmek için temaslara başlaması bekleniyor.

Burak Zihni

