Charles De Ketelaere'nin piyasa değeri yaklaşık 35 milyon Euro olarak gösteriliyor ve Atalanta yüksek bonservis talep edebilir.

MALİYETİ YÜKSEK

Charles De Ketelaere'nin Atalanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 35 milyon Euro seviyesinde gösterilen 1.92 boyundaki futbolcu için İtalyan ekibinin bu rakamın da üzerinde bir bonservis talep edebileceği ifade ediliyor.

BAYERN MÜNİH DE TAKİPTE

Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre Alman devi Bayern Münih de Belçikalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Bu durum, sarı-kırmızılıların transfer operasyonunu daha zorlu hale getirebilir.