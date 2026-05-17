Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer için açık kapı
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Deneyimli orta saha, “İtalya’da mutluyum, gelecekte ne olacağını göreceğiz” sözleriyle açık kapı bıraktı.
- Hakan Çalhanoğlu, transfer iddialarına rağmen Inter'deki takım içi ortamın iyi olduğunu belirtti.
- Milli futbolcu, teknik direktör Chivu'nun kendisine verdiği desteği vurguladı.
- Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na odaklandığını ve geleceğiyle ilgili net bir karar vermediğini ifade etti.
Transfer iddialarında adı sıkça gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Inter forması giyen milli yıldız, hakkında çıkan haberler karşısında uzun süre sessiz kaldığını belirtti.
"İÇERİDE HER ŞEY TEMİZ"
Hakan Çalhanoğlu, transfer iddialarıyla ilgili konuşurken takım içindeki ortamın iyi olduğunu vurguladı. Milli futbolcu, "Hepiniz biliyorsunuz, adım her yerde geçiyordu ama ben hep sessiz kaldım. Dışarıdan her zaman ortalığı karıştırıyorlar ama içeride her şey temiz." ifadelerini kullandı.
"CEVABI SAHADA VERDİK"
Takım içindeki birlikteliğe dikkat çeken Çalhanoğlu, teknik direktör Chivu'nun kendisine verdiği desteğin altını çizdi.
Deneyimli orta saha, "Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Yazdan sonra bunu hak ettik. Hocaya teşekkür etmek istiyorum. Onunla çok konuştuk ve bana her zaman destek oldu. Biz hep birbirimize yakınız. Ne zaman bizi zor durumda görseler, cevabımızı sahada verdik. Inter ailesi her zaman burada." dedi.
GELECEĞİ İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI
Hakan Çalhanoğlu, şu an tamamen Dünya Kupası maçlarına odaklandığını söyledi. Geleceğiyle ilgili net bir karar açıklamayan milli yıldız, "Şu an Dünya Kupası'na odaklandım. İtalya'da mutluyum, gelecekte ne olacağını göreceğiz. Çocuklarım da burada mutlu. Bakalım ileride ne olacak." sözleriyle transfer ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadı.
