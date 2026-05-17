Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer için açık kapı

Hakan Çalhanoğlu, transfer iddialarıyla ilgili konuşurken takım içindeki ortamın iyi olduğunu vurguladı. Milli futbolcu, "Hepiniz biliyorsunuz, adım her yerde geçiyordu ama ben hep sessiz kaldım. Dışarıdan her zaman ortalığı karıştırıyorlar ama içeride her şey temiz." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu Inter'den ayrılabilir

"CEVABI SAHADA VERDİK"

Takım içindeki birlikteliğe dikkat çeken Çalhanoğlu, teknik direktör Chivu'nun kendisine verdiği desteğin altını çizdi.

Deneyimli orta saha, "Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Yazdan sonra bunu hak ettik. Hocaya teşekkür etmek istiyorum. Onunla çok konuştuk ve bana her zaman destek oldu. Biz hep birbirimize yakınız. Ne zaman bizi zor durumda görseler, cevabımızı sahada verdik. Inter ailesi her zaman burada." dedi.