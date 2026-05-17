Beşiktaş yeni sol bekini buldu! Jaouen Hadjam transferi bu kez bitecek
Beşiktaş, Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz kış transfer döneminde de ilgilendiği genç sol bek için yaz aylarında resmi girişim yapması bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş J.K., sol bek transferi için BSC Young Boys oyuncusu Jaouen Hadjam ile ilgileniyor.
- Beşiktaş, daha önce kış transfer döneminde de ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için yeniden hamle yapmayı planlıyor.
- Jaouen Hadjam, Young Boys'taki üçüncü sezonuna devam etmeye sıcak bakmıyor.
- 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Young Boys formasıyla 32 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.
- Genç futbolcunun hücum katkısı ve atletik yapısıyla dikkat çektiği belirtiliyor.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş J.K., sol bek bölgesi için rotasını yeniden İsviçre'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların, BSC Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam için yeniden devreye girdiği öne sürüldü.
KIŞ DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
La Gazette Du Fennec'te yer alan habere göre Beşiktaş, geçtiğimiz kış transfer döneminde de ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı yönetimin, genç oyuncunun şartlarını yeniden araştırdığı belirtildi.
YOUNG BOYS'TAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Haberde, Jaouen Hadjam'ın Young Boys'taki üçüncü sezonuna devam etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.
Bu durumun, Beşiktaş'ın transfer operasyonunda elini güçlendirebileceği değerlendiriliyor.
32 MAÇTA 6 SKOR KATKISI
23 yaşındaki sol bek, bu sezon Young Boys formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Hadjam, söz konusu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Genç futbolcunun hücum katkısı ve atletik yapısıyla dikkat çektiği belirtiliyor.