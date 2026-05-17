Beşiktaş yeni sol bekini buldu! Jaouen Hadjam transferi bu kez bitecek

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Young Boys formasıyla 32 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş J.K., sol bek bölgesi için rotasını yeniden İsviçre'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların, BSC Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam için yeniden devreye girdiği öne sürüldü.

KIŞ DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

La Gazette Du Fennec'te yer alan habere göre Beşiktaş, geçtiğimiz kış transfer döneminde de ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, genç oyuncunun şartlarını yeniden araştırdığı belirtildi.

YOUNG BOYS'TAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Haberde, Jaouen Hadjam'ın Young Boys'taki üçüncü sezonuna devam etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Bu durumun, Beşiktaş'ın transfer operasyonunda elini güçlendirebileceği değerlendiriliyor.