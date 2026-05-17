Fatih Tekke'den sezon sonu transfer sözleri: Transfer için şartlar zor
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinin ekonomik şartlar nedeniyle zor geçtiğini söyleyen genç teknik adam, “İstediğimiz oyuncuların gelmesini engelliyor” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından hem sezonu değerlendirdi hem de transfer çalışmalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi.
Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu.
"TRANSFERDE İŞİMİZ ZOR"
Fatih Tekke, ekonomik şartların transfer sürecini zorlaştırdığını söyledi.
Tekke, "Transfer konusunda geçen seneden daha zor şartlar bekliyor bizi. Yapılacak şey çok net, görülen eksikler çok net. Başkanımızın isteği ve arzusu çok iyi ama ekonomik şartlar, istediğimiz oyuncuların gelmesini engelliyor. İşimiz zor ama çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"OYUNCULARIN DEĞERİ ARTTI"
Sezonun genel anlamda olumlu geçtiğini belirten genç teknik adam, takım içerisindeki oyuncuların değer kazandığını vurguladı.
Fatih Tekke, "Sezon gayet iyi geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Çok olumlu bir sezon geçti. İçerideki oyuncuların değerleri de arttı. Avrupa'da bunu göstermek, gösterebilmek önemli." dedi.
"KALİTE OLARAK GERİDEYİZ"
Trabzonspor'un Avrupa'daki rakiplerine göre kalite açısından eksikleri olduğunu dile getiren Tekke, gerçekçi olunması gerektiğini söyledi.
Bordo-mavili teknik adam, "Kadromuz… UEFA Kupası'ndaki rakiplere baktığınızda çok aşağılarda. Konferans Ligi'nde belli bir seviyeye kadar yakınız. Bazı takımlardan kalite olarak çok aşağıdayız. Gerçekçi ve doğru şeyleri yaparak çalışmaya devam edeceğiz." sözlerini kullandı.
"KUPAYI ALIRSAK İLK KEZ MUTLU OLACAĞIM"
Fatih Tekke, Türkiye Kupası finaline de değinerek duygusal bir açıklama yaptı.
Tekke, "Cuma günü kupayı alırsak, 14 aydır ilk kez mutlu olacağım. Cuma günü olur inşallah o da." diyerek sözlerini tamamladı.