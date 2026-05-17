Fatih Tekke'den sezon sonu transfer sözleri: Transfer için şartlar zor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından hem sezonu değerlendirdi hem de transfer çalışmalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Fatih Tekke'nin hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak

"TRANSFERDE İŞİMİZ ZOR"

Fatih Tekke, ekonomik şartların transfer sürecini zorlaştırdığını söyledi.

Tekke, "Transfer konusunda geçen seneden daha zor şartlar bekliyor bizi. Yapılacak şey çok net, görülen eksikler çok net. Başkanımızın isteği ve arzusu çok iyi ama ekonomik şartlar, istediğimiz oyuncuların gelmesini engelliyor. İşimiz zor ama çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN DEĞERİ ARTTI"

Sezonun genel anlamda olumlu geçtiğini belirten genç teknik adam, takım içerisindeki oyuncuların değer kazandığını vurguladı.

Fatih Tekke, "Sezon gayet iyi geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Çok olumlu bir sezon geçti. İçerideki oyuncuların değerleri de arttı. Avrupa'da bunu göstermek, gösterebilmek önemli." dedi.