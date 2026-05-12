Kartal'ın imkansız aşkı Ibrahim Sangare! Transfer formülü bulundu
Orta sahaya yapacağı takviye için Fildişili yıldızı öncelikli hedef olarak belirleyen Siyah-Beyazlılar’ın Sangare için girişimlere başladığı ancak transferin gerçekleşme ihtimalinin kolay olmadığı öğrenildi
- Beşiktaş, Nottingham Forest'ın oyuncusu İbrahim Sangare'yi transfer listesine aldı.
- Beşiktaş yönetimi, Sangare'nin menajeri ile ilk teması kurdu.
- Sangare'nin yüksek maliyeti nedeniyle transferin zor olabileceği ancak Beşiktaş'ın şartları zorlayacağı öğrenildi.
- Sangare'nin Nottingham Forest ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve bu sezon 41 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.
- Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi satmayı planlıyor ve İngiltere'den teklifler bekliyor.
YENI sezonda kadrosuna bir 6 numara takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında Nottingham Forest'ın yıldızı İbrahim Sangare'nin olduğu öğrenildi. Yönetimin, teknik heyetin çok istediği 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.
11 GOLÜ VAR
Yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu ancak Siyah-Beyazlı kurmayların Sangare için şartları zorlayacağı öğrenildi. Kartal'ın sezon sonunda tecrübeli futbolcu için Nottingham ile temasa geçip teklif yapması bekleniyor. Bu sezon 41 maça çıkan 1.91 boyundaki ön libero söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sangare'nin Nottingham Forest ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. Fildişi formasıyla da 53 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu süreçte ülkesi adına 11 gol kaydetti.
NDIDI'NİN SATIŞI GÜNDEMDE
BEŞIKTAŞ yönetiminin Wilfred Ndidi ile yolları ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların özellikle İngiltere'den bazı kulüplerin ilgilendiği 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için çift haneli bir teklif beklediği belirtiliyor. Böylelikle futbolcu alımında kolaylık sağlanacak.