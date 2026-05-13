Futbolun efsanesi Cantona’dan Filistinli lider Mervan Barguti'ye anlamlı destek: "Bu bir formadan daha fazlası"
Fransız futbol efsanesi Eric Cantona, Filistinli lider Mervan Barguti için tasarlanan özel formayla paylaşım yaptı. Cantona, futbolun birleştirici bir güç olduğundan bahsederken birlik, adalet, özgürlük, dürüstlük, direnç ve pes etmeyi reddetme mesajı verdi.
Eric Cantona, Filistin'e verdiği destekle yeniden gündeme geldi. Eski Fransız futbolcu ve aktör Cantona, sosyal medya hesabından "Mervan'a Özgürlük" yazılı özel formayla fotoğraf paylaşarak dikkat çekti.
2002 FİLİSTİN FORMASINDAN İLHAM ALINDI
Paylaşılan formanın, 2002 yılındaki Filistin Milli Takımı formasından ilham alınarak tasarlandığı belirtildi. Formanın üzerinde "Mervan'a Özgürlük" ifadesi yer aldı.
MERVAN BARGUTİ DETAYI
Paylaşımda, 2002 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli lider Marwan Barghouti hakkında dikkat çekici ifadeler kullanıldı.
Tutuklandığı dönemde milletvekili olduğu hatırlatılan Barguti için, uluslararası hukuk uzmanlarının davayı "kusurlu" ve "yasadışı" olarak eleştirdiği vurgulandı.
NELSON MANDELA BENZETMESİ
Açıklamada Barguti'nin mücadelesi, Nelson Mandela ile örneklendirilerek; "Mandela gibi onun özgürlük mücadelesi de bir ulusun mücadelesini simgeliyor. Bu bir formadan daha fazlası. Futbolun birlik, adalet, özgürlük, direnç ve pes etmemek anlamına geldiğinin hatırlatıcısı." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Barguti'nin futbola büyük ilgi duyduğu ve sporun insanları birleştirme gücüne inandığı belirtildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Eric Cantona'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Futbol dünyasından birçok kullanıcı paylaşımı desteklerken, gönderi binlerce etkileşim aldı.