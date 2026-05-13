Futbolun efsanesi Cantona’dan Filistinli lider Mervan Barguti'ye anlamlı destek: "Bu bir formadan daha fazlası"

Tutuklandığı dönemde milletvekili olduğu hatırlatılan Barguti için, uluslararası hukuk uzmanlarının davayı "kusurlu" ve "yasadışı" olarak eleştirdiği vurgulandı.

Mervan Barguti için tasarlanan forma

NELSON MANDELA BENZETMESİ

Açıklamada Barguti'nin mücadelesi, Nelson Mandela ile örneklendirilerek; "Mandela gibi onun özgürlük mücadelesi de bir ulusun mücadelesini simgeliyor. Bu bir formadan daha fazlası. Futbolun birlik, adalet, özgürlük, direnç ve pes etmemek anlamına geldiğinin hatırlatıcısı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Barguti'nin futbola büyük ilgi duyduğu ve sporun insanları birleştirme gücüne inandığı belirtildi.