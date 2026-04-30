Başkan adaylarından Barış Göktürk, Yıldırım'a yeniden başkan olması için çağrıda bulundu.

Yıldırım'ın kısa vadeli bir başkanlık planı üzerinde durduğu ve geçiş süreci hedeflediği öğrenildi.

Yıldırım'ın Ankara'da yaptığı görüşmelerin ardından başkanlık kararını vereceği belirtildi.

Başkent Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtilen Yıldırım'ın, bu temasların ardından nihai kararını vereceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim sürecine girilirken, camiada dengeleri etkileyebilecek bir gelişme öne çıktı. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve dönme ihtimali güç kazandı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Yıldırım'ın, kısa vadeli bir başkanlık planı üzerinde durduğu öğrenildi. Deneyimli ismin, "1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım" şeklinde bir yaklaşım benimsediği ve geçiş süreci hedeflediği aktarıldı.

Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'a karşı aday olması bekleniyor. GEÇİŞ PLANI MASADA

Aziz Yıldırım daha önce seçimlerde iki kez Ali Koç'a kaybetti.

DESTEK ÇAĞRISI GELDİ

Öte yandan başkan adaylarından Barış Göktürk'ün de Yıldırım'a yönelik "Yeniden başkan olun" çağrısında bulunması dikkat çekti. Bu açıklamanın ardından camiada Yıldırım'ın adaylık ihtimalinin daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandığı belirtiliyor.