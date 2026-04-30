CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Adaylık ihtimali masada

Fenerbahçe’de olağanüstü seçim öncesi Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa aday olabileceği gündeme geldi. Deneyimli ismin, kararını Ankara’daki temaslarının ardından açıklaması bekleniyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve dönme ihtimali güç kazandı.
  • Yıldırım'ın Ankara'da yaptığı görüşmelerin ardından başkanlık kararını vereceği belirtildi.
  • Yıldırım'ın kısa vadeli bir başkanlık planı üzerinde durduğu ve geçiş süreci hedeflediği öğrenildi.
  • Aziz Yıldırım'ın bugün ekibiyle toplantı yaparak adaylık kararını açıklaması bekleniyor.
  • Başkan adaylarından Barış Göktürk, Yıldırım'a yeniden başkan olması için çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim sürecine girilirken, camiada dengeleri etkileyebilecek bir gelişme öne çıktı. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve dönme ihtimali güç kazandı.

Başkent Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtilen Yıldırım'ın, bu temasların ardından nihai kararını vereceği ifade edildi.

Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'a karşı aday olması bekleniyor.
GEÇİŞ PLANI MASADA

Kulislere yansıyan bilgilere göre Yıldırım'ın, kısa vadeli bir başkanlık planı üzerinde durduğu öğrenildi. Deneyimli ismin, "1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım" şeklinde bir yaklaşım benimsediği ve geçiş süreci hedeflediği aktarıldı.

Aziz Yıldırım daha önce seçimlerde iki kez Ali Koç'a kaybetti.
DESTEK ÇAĞRISI GELDİ

Öte yandan başkan adaylarından Barış Göktürk'ün de Yıldırım'a yönelik "Yeniden başkan olun" çağrısında bulunması dikkat çekti. Bu açıklamanın ardından camiada Yıldırım'ın adaylık ihtimalinin daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandığı belirtiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler