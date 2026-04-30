Sarı-lacivertli kulüpte seçim sürecine girilirken, camiada dengeleri etkileyebilecek bir gelişme öne çıktı. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yeniden göreve dönme ihtimali güç kazandı.
Başkent Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtilen Yıldırım'ın, bu temasların ardından nihai kararını vereceği ifade edildi.
GEÇİŞ PLANI MASADA
Kulislere yansıyan bilgilere göre Yıldırım'ın, kısa vadeli bir başkanlık planı üzerinde durduğu öğrenildi. Deneyimli ismin, "1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım" şeklinde bir yaklaşım benimsediği ve geçiş süreci hedeflediği aktarıldı.
DESTEK ÇAĞRISI GELDİ
Öte yandan başkan adaylarından Barış Göktürk'ün de Yıldırım'a yönelik "Yeniden başkan olun" çağrısında bulunması dikkat çekti. Bu açıklamanın ardından camiada Yıldırım'ın adaylık ihtimalinin daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandığı belirtiliyor.