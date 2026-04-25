Galatasaray’da hedef mutlak galibiyet: Okan Buruk rövanş için düğmeye bastı

Okan hoca, "Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da kaybettik. Ligde son iki iç saha maçımızda galibiyetimiz yok. Beraberlik yetse de bu maçı kazanmalıyız" diyerek futbolcularını motive ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisinde oyuncularının adeta beynini yıkıyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe derbisine kazanmak için oynayacaklarını ve bunu ilk dakikadan itibaren oyuncularına hissettirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Okan hoca, oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Rakibimizle görülecek bir hesabımız var. Onlara son maçta kaybettik. Süper Kupa finalinde istediğimiz oyunu oynayamadık ve taraftarımızı üzdük. Ayrıca son 2 sezonda evimizde oynadığımız maçlarda 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldık" dedi.

TARAFTARI SEVİNDİRMELİYİZ

Okan hoca. "Ligin ilk yarısında oynanan maçta da kazanamadık. Bu maçları telafi etmek için Fenerbahçe ile oynayacağımız derbiden kesinlikle 3 puanla ayrılmalıyız. Herkes 90 dakika sahada savaşmalı. Sezonun en önemli maçı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Puan durumuna bakıldığı zaman normal olarak beraberlik de bize yarıyor. Ama bu maçı kazanarak taraftarımıza evimizde bayram yaşatalım. Galatasaray taraftarı her şeyin en iyisini hak ediyor" şeklinde konuştu.
