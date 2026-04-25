"Daha organize ve iyi takımız. Biz kazanacağız" sözleriyle özgüven aşılayan İtalyan hoca, öğrencilerine Süper Kupa zaferini hatırlattı.
Fenerbahçe'de dev derbi öncesi Teknik Direktör Domenico Tedesco, oyuncularıyla yaptığı toplantıda hem taktik hem de mental anlamda önemli mesajlar verdi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde konuşan Tedesco'nun, oyuncularına olan güvenini açıkça ortaya koyduğu öğrenildi. 40 yaşındaki teknik adamın, "Onlardan daha organizeyiz. Daha iyi takımız. Maçın nerede olduğunun önemi yok. Biz kazanacağız" sözleriyle takımına özgüven aşıladığı belirtildi.
TEK HEDEF GALİBİYET!
İtalyan teknik adamın özellikle sezon içinde elde edilen Süper Kupa zaferine vurgu yaptığı ve "Bunu Süper Kupa'da gösterdik" diyerek oyuncularına o maçtaki performansı hatırlattığı ifade edildi.
Fenerbahçe cephesinde ana hedef, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında avantaj yakalamak. Tedesco'nun, takımına "Bunu başaracak güce sahibiz" diyerek inancını ortaya koyduğu ve oyuncularından son düdüğe kadar mücadele etmelerini istediği kaydedildi. Ayrıca tecrübeli teknik adamın, toplantıda rakibin güçlü ve zayıf yönlerini detaylı şekilde anlattığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.