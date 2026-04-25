Derbiye 5 bin 800 polis!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul Emniyeti geniş çaplı güvenlik planı hazırladı. RAMS Park ve çevresinde 2 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 5 bin 800 polis görev yapacak.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesi geniş güvenlik tedbirleri aldı.
  • Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla hazırlanan plan kapsamında stat içi ve çevresinde güvenlik önlemleri uygulanacak.
  • İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine bağlı 5 bin 800 polis görev yapacak.
  • Sabah saatlerinden itibaren başlayacak uygulamalar, maç bitimi ve taraftarların tamamen dağılmasına kadar sürecek.
  • Stadyum girişlerinde detaylı arama yapılacak ve taraftarların kontrollü şekilde stadyuma alınması sağlanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, kapsamlı güvenlik tedbirlerini devreye aldı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla hazırlanan plan doğrultusunda, maç günü stat içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulanacak.

KOORDİNELİ GÜVENLİK PLANI

Maç günü İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler koordineli şekilde görev yapacak. Toplam 5 bin 800 polisin sahada olacağı organizasyonda, özellikle stat çevresi ve ulaşım hatlarında yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

GENİŞ KAPSAMLI KONTROL

Sabah saatlerinden itibaren başlayacak uygulamalar, maç bitimi ve taraftarların tamamen dağılmasına kadar devam edecek. İlçe genelinde, toplu taşıma araçlarında ve taraftarların toplanma noktalarında önleyici güvenlik tedbirleri uygulanacak. Fenerbahçe taraftarlarının hareket güzergâhları, kulüp tesisleri ve yoğunluk yaşanması beklenen bölgelerde polis ekipleri hazır bulunacak.

Stadyum girişlerinde de detaylı arama yapılacak. Güvenlik planı kapsamında taraftarların kontrollü şekilde stadyuma alınması ve maç sonrası tahliye sürecinin sorunsuz ilerlemesi hedefleniyor.

Liverpool seriyi sürdürdü! Crystal Palace karşısında 3 gollü galibiyet
SONRAKİ HABER

Liverpool ilk 4'e girdi

 Fenerbahçe Beko'da transferin ilk hedefi Kevarrius Hayes
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe Beko'da transferin ilk hedefi Kevarrius Hayes

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler