Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak derbi öncesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, kapsamlı güvenlik tedbirlerini devreye aldı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla hazırlanan plan doğrultusunda, maç günü stat içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulanacak.
KOORDİNELİ GÜVENLİK PLANI
Maç günü İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler koordineli şekilde görev yapacak. Toplam 5 bin 800 polisin sahada olacağı organizasyonda, özellikle stat çevresi ve ulaşım hatlarında yoğun güvenlik önlemleri alınacak.
GENİŞ KAPSAMLI KONTROL
Sabah saatlerinden itibaren başlayacak uygulamalar, maç bitimi ve taraftarların tamamen dağılmasına kadar devam edecek. İlçe genelinde, toplu taşıma araçlarında ve taraftarların toplanma noktalarında önleyici güvenlik tedbirleri uygulanacak. Fenerbahçe taraftarlarının hareket güzergâhları, kulüp tesisleri ve yoğunluk yaşanması beklenen bölgelerde polis ekipleri hazır bulunacak.
Stadyum girişlerinde de detaylı arama yapılacak. Güvenlik planı kapsamında taraftarların kontrollü şekilde stadyuma alınması ve maç sonrası tahliye sürecinin sorunsuz ilerlemesi hedefleniyor.
Liverpool ilk 4'e girdi
Fenerbahçe Beko'da transferin ilk hedefi Kevarrius Hayes