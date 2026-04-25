İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alexander Isak, 40. dakikada Andy Robertson ve 90+6. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Crystal Palace'ın tek golü ise 71. dakikada Daniel Munoz'dan geldi.
Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan Liverpool, puanını 58'e yükseltti ve 4. sıraya çıktı. Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.
LIVERPOOL İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü eline alan Liverpool, aradığı golü 35. dakikada buldu. Alexander Isak'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, bu golün ardından baskısını sürdürdü.
Kırmızılar, 40. dakikada Andy Robertson ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-0 üstün gitmeyi başardı. İlk yarıda yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Liverpool, Crystal Palace karşısında önemli bir avantaj yakaladı.
CRYSTAL PALACE UMUTLANDI AMA YETMEDİ
İkinci yarıda farkı azaltmak için daha fazla risk alan Crystal Palace, 71. dakikada Daniel Munoz'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu golle birlikte konuk ekip maçın son bölümüne umutlu girdi.
Ancak Liverpool, uzatma dakikalarında son sözü söyledi. 90+6. dakikada Florian Wirtz'in kaydettiği golle fark yeniden ikiye çıktı ve mücadele 3-1 sona erdi.
KIRMIZILAR İLK 4 İÇİN GÜÇLÜ MESAJ VERDİ
Liverpool, aldığı bu galibiyetle Premier Lig'de üst sıralar yarışında kritik bir adım attı. 58 puana ulaşan ev sahibi ekip, haftayı 4. sırada kapattı.
Crystal Palace ise 43 puanda kalarak deplasmandan puansız ayrıldı. Konuk ekip, ikinci yarıdaki reaksiyonuna rağmen Anfield'da istediği sonucu alamadı.
GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR VAR
Liverpool, gelecek hafta bir basamak üstünde yer alan Manchester United'a konuk olacak. Crystal Palace ise Bournemouth deplasmanında puan arayacak.