Liverpool, Anfield Road'da Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ederek Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini aldı ve 58 puanla 4. sıraya yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alexander Isak, 40. dakikada Andy Robertson ve 90+6. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Crystal Palace'ın tek golü ise 71. dakikada Daniel Munoz'dan geldi.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan Liverpool, puanını 58'e yükseltti ve 4. sıraya çıktı. Crystal Palace ise 43 puanda kaldı.

LIVERPOOL İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü eline alan Liverpool, aradığı golü 35. dakikada buldu. Alexander Isak'ın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, bu golün ardından baskısını sürdürdü.

Kırmızılar, 40. dakikada Andy Robertson ile bir gol daha bularak soyunma odasına 2-0 üstün gitmeyi başardı. İlk yarıda yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Liverpool, Crystal Palace karşısında önemli bir avantaj yakaladı.