Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Fermin Lopez ve 74. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 85'e yükselten Katalan ekibi, bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 11'e çıkardı.

İkinci yarıda farkı artırmak için ataklarını sürdüren Barcelona, 74. dakikada Marcus Rashford ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. İngiliz oyuncunun kaydettiği gol, mücadelede skoru belirleyen an oldu.

Bu golle birlikte soyunma odasına 1-0 üstün giren Barcelona, ikinci yarıya da skor avantajının verdiği rahatlıkla başladı.

Barcelona, Real Madrid ile arasındaki farkı 11'e yükseltti

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Getafe ise sahasında Vallecano'yu ağırlayacak.