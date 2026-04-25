İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Barcelona karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 2-0'lık skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Fermin Lopez ve 74. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 85'e yükselten Katalan ekibi, bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 11'e çıkardı.
İLK YARIDA FERMİN LOPEZ SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Barcelona, aradığı golü devrenin son anlarında buldu. Dakikalar 45'i gösterdiğinde Fermin Lopez fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.
Bu golle birlikte soyunma odasına 1-0 üstün giren Barcelona, ikinci yarıya da skor avantajının verdiği rahatlıkla başladı.
RASHFORD FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıda farkı artırmak için ataklarını sürdüren Barcelona, 74. dakikada Marcus Rashford ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. İngiliz oyuncunun kaydettiği gol, mücadelede skoru belirleyen an oldu.
Kalan bölümde Getafe farkı azaltacak golü bulamazken, Barcelona sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.
ZİRVEDE FARK 11'E ÇIKTI
Bu galibiyetle birlikte puanını 85'e yükselten Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Katalan ekibi, bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Real Madrid ile farkı 11 puana çıkartarak şampiyonluk için geri sayıma geçti.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Getafe ise sahasında Vallecano'yu ağırlayacak.