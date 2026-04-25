Tottenham 2026’daki ilk galibiyetini aldı! 15 maçlık hasret bitti

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Molineux’da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham 1-0 kazandı.

Tottenham 2026’daki ilk galibiyetini aldı! 15 maçlık hasret bitti
  • Tottenham, Wolverhampton Wanderers deplasmanında Joao Palhinha'nın 82. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
  • Londra ekibi 2026 takvim yılındaki ilk galibiyetini alarak 15 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi.
  • Tottenham puanını 34'e yükselterek Premier Lig'de kümede kalma umudunu korudu.
  • Küme düşmesi kesinleşen Wolverhampton Wanderers 17 puanda kaldı.
  • Gelecek hafta Tottenham deplasmanda Aston Villa ile, Wolverhampton Wanderers ise evinde Sunderland ile karşılaşacak.

Tottenham'a galibiyeti getiren tek golü 82. dakikada Joao Palhinha kaydetti. Bu sonucun ardından Londra temsilcisi 2026 takvim yılındaki ilk galibiyetini aldı ve 15 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi.

PALHINHA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın uzun bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Mücadelede düğümü çözen isim ise Joao Palhinha oldu.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, Tottenham'a kritik 3 puanı getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.

TOTTENHAM UMUDUNU KORUDU

Zorlu deplasmandan galibiyetle dönen Tottenham puanını 34'e yükseltti. Konuk ekip bu sonuçla birlikte kümede kalma umutlarını sürdürdü.

Uzun süredir galibiyet yüzü göremeyen Londra ekibi, 2026 yılı içindeki ilk zaferini alarak moral buldu.

Tottenham 15 maç sonra kazandı

WOLVES 17 PUANDA KALDI

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Wolverhampton Wanderers ise haftayı puansız kapattı. Ev sahibi ekip 17 puanda kaldı.

Molineux'da taraftarı önünde oynayan Wolves, mücadelede direnç gösterse de son bölümde yediği gole engel olamadı.

GELECEK HAFTA RAKİPLER BELLİ

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton Wanderers ise sahasında Sunderland'i ağırlayacak.

