Tottenham'a galibiyeti getiren tek golü 82. dakikada Joao Palhinha kaydetti. Bu sonucun ardından Londra temsilcisi 2026 takvim yılındaki ilk galibiyetini aldı ve 15 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi.
PALHINHA SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın uzun bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Mücadelede düğümü çözen isim ise Joao Palhinha oldu.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, Tottenham'a kritik 3 puanı getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.
TOTTENHAM UMUDUNU KORUDU
Zorlu deplasmandan galibiyetle dönen Tottenham puanını 34'e yükseltti. Konuk ekip bu sonuçla birlikte kümede kalma umutlarını sürdürdü.
Uzun süredir galibiyet yüzü göremeyen Londra ekibi, 2026 yılı içindeki ilk zaferini alarak moral buldu.
WOLVES 17 PUANDA KALDI
Küme düşmesi daha önce kesinleşen Wolverhampton Wanderers ise haftayı puansız kapattı. Ev sahibi ekip 17 puanda kaldı.
Molineux'da taraftarı önünde oynayan Wolves, mücadelede direnç gösterse de son bölümde yediği gole engel olamadı.
GELECEK HAFTA RAKİPLER BELLİ
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Tottenham deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton Wanderers ise sahasında Sunderland'i ağırlayacak.