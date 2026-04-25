Gelecek hafta Tottenham deplasmanda Aston Villa ile, Wolverhampton Wanderers ise evinde Sunderland ile karşılaşacak.

Tottenham'a galibiyeti getiren tek golü 82. dakikada Joao Palhinha kaydetti. Bu sonucun ardından Londra temsilcisi 2026 takvim yılındaki ilk galibiyetini aldı ve 15 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi.

PALHINHA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın uzun bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Mücadelede düğümü çözen isim ise Joao Palhinha oldu.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, Tottenham'a kritik 3 puanı getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.

TOTTENHAM UMUDUNU KORUDU

Zorlu deplasmandan galibiyetle dönen Tottenham puanını 34'e yükseltti. Konuk ekip bu sonuçla birlikte kümede kalma umutlarını sürdürdü.

Uzun süredir galibiyet yüzü göremeyen Londra ekibi, 2026 yılı içindeki ilk zaferini alarak moral buldu.