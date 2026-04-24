Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tottenham ve Manchester United'ın talip olduğu milli futbolcunun, kariyer hedefinde siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı planlamadığı öğrenildi.
Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Orkun Kökçü, ligdeki etkili görüntüsünü Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürdü. Alanyaspor maçında 1 gole imza atan 25 yaşındaki orta saha, toplamda 9 gol ve 9 asiste ulaştı.
DEV KULÜPLER PEŞİNDE AMA KARARI FARKLI
Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı takımın kaptanına Tottenham ile Manchester United başta olmak üzere birçok kulüp ilgi gösteriyor. Buna rağmen Orkun Kökçü'nün hayalinin farklı olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz yaz Tottenham ve Liverpool gibi kulüplerin isteğine rağmen Beşiktaş'a imza atan milli futbolcunun, kaptanlığa yükseldiği siyah-beyazlı ekipte şampiyonluklar yaşayıp kupalar kaldırmayı hedeflediği ifade edildi.
ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ'TA KUPA KALDIRMAK
Haberde, Orkun Kökçü'nün kulüp kariyerindeki en önemli motivasyonunun Beşiktaş'ta başarı yaşamak olduğu aktarıldı. Deneyimli oyuncunun ilk hedefinin Türkiye Kupası ile başlangıç yapmak, ardından gelecek sezonda Süper Lig şampiyonluğu yaşamak olduğu kaydedildi.
Milli futbolcunun, Dünya Kupası'na gideceği ve yeni sezonda da Beşiktaş'ın kaptanı olarak yoluna devam edeceği belirtildi.
KARİYERİNİN EN VERİMLİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
Beşiktaş formasıyla bu sezon 36 maça çıkan Orkun Kökçü, toplam 2889 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, ortalama her 160.5 dakikada bir skora etki ederek kariyerinin en başarılı performansını sergiledi.
Orkun Kökçü, daha önce Feyenoord'da 240.2 dakikada bir, Benfica'da ise 169.5 dakikada bir skor katkısı sağlamıştı. Siyah-beyazlı yıldız, Beşiktaş kariyerinde bu ortalamaları geride bırakarak en üretken dönemine ulaştı.