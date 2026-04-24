Orkun Kökçü Beşiktaş'ta her 160.5 dakikada bir skora etki ederek kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor.

Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Orkun Kökçü, ligdeki etkili görüntüsünü Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürdü. Alanyaspor maçında 1 gole imza atan 25 yaşındaki orta saha, toplamda 9 gol ve 9 asiste ulaştı.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tottenham ve Manchester United'ın talip olduğu milli futbolcunun, kariyer hedefinde siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı planlamadığı öğrenildi.

Orkun Kökçü performansıyla parmak ısırtıyor

DEV KULÜPLER PEŞİNDE AMA KARARI FARKLI

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı takımın kaptanına Tottenham ile Manchester United başta olmak üzere birçok kulüp ilgi gösteriyor. Buna rağmen Orkun Kökçü'nün hayalinin farklı olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Tottenham ve Liverpool gibi kulüplerin isteğine rağmen Beşiktaş'a imza atan milli futbolcunun, kaptanlığa yükseldiği siyah-beyazlı ekipte şampiyonluklar yaşayıp kupalar kaldırmayı hedeflediği ifade edildi.

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ'TA KUPA KALDIRMAK

Haberde, Orkun Kökçü'nün kulüp kariyerindeki en önemli motivasyonunun Beşiktaş'ta başarı yaşamak olduğu aktarıldı. Deneyimli oyuncunun ilk hedefinin Türkiye Kupası ile başlangıç yapmak, ardından gelecek sezonda Süper Lig şampiyonluğu yaşamak olduğu kaydedildi.

Milli futbolcunun, Dünya Kupası'na gideceği ve yeni sezonda da Beşiktaş'ın kaptanı olarak yoluna devam edeceği belirtildi.