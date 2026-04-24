İstanbul Park'ın son kazananı Mercedes pilotu Bottas oldu.

YARIŞ TURİZMİ: TOPKAPI VE KAPALIÇARŞI'YA ZİYARETÇİ AKINI BEKLENİYOR Yarış için İstanbul'a gelecek uluslararası ziyaretçilerin Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ve Boğaz hattı başta olmak üzere şehrin tarihi ve kültürel mirasını deneyimlemesi planlanıyor. Organizasyonun İstanbul turizmine sağlayacağı ekonomik katma değerin, yalnız yarış geliriyle sınırlı kalmayıp otel doluluğu, gastronomi ve ulaşım sektörlerine de yansıması bekleniyor. TÜRKİYE'NİN F1 TAKVİMİNE 2027'DEKİ DÖNÜŞÜ NE ANLAMA GELİYOR? Türkiye'nin 6 yıllık aradan sonra Formula 1 takvimine dönüşü, salt bir sportif etkinliğin ötesinde jeostratejik bir sinyal taşıyor. Bölgesinin istikrar adası konumunu pekiştiren Türkiye, küresel spor organizasyonlarının güvenle yatırım yapabileceği bir ülke olarak bir kez daha öne çıkıyor. 5 yıllık anlaşma, Türkiye'ye olan uluslararası güvenin de somut göstergesi.

Max Verstappen, son yarış sonrası kendisini destekleyen taraftarları selamladı.

MERAK EDİLENLER Formula 1 ne zaman Türkiye'de yapılacak?



Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 2027 sezonundan başlayarak 2031'e kadar 5 yıl boyunca İstanbul Park'ta düzenlenecek. Yarış tarihleri ilerleyen dönemde FIA takvimiyle birlikte açıklanacak. İstanbul Park nerede bulunuyor?



İstanbul Park, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alıyor. Pist 2005'te açıldı ve 5 bin 338 metre uzunluğundadır. Türkiye kaç kez Formula 1'e ev sahipliği yaptı?



Türkiye, 2005-2011 arasında 7, 2020 ve 2021'de 2 olmak üzere toplam 9 kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı. İstanbul Park'ın en çok kazanan pilotu kim?



Brezilyalı Felipe Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 galibiyet elde ederek İstanbul Park tarihinin en başarılı pilotu unvanını elinde tutuyor. Lewis Hamilton 7. şampiyonluğunu nerede kazandı?



Lewis Hamilton, 2020 Türkiye Grand Prix'sinde Mercedes ile kazandığı yarışta 7. dünya şampiyonluğunu ilan etti ve Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.