Tanıtım programı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de katıldı.
TSUNODA GALATAPORT'TAN DOLMABAHÇE'YE SÜRDÜ
Tarihi tanıtımın en çarpıcı anı, Japon pilot Yuki Tsunoda'nın kullandığı Formula 1 aracının İstanbul'un göbeğinde tur atmasıyla yaşandı.
Galataport'tan yola çıkan araç, Karaköy ve Beşiktaş sahilini geçerek Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne ulaştı. Boğaz silüetinin altından geçen F1 aracının motor sesi, İstanbullulara 6 yıl aradan sonra yaşanacak heyecanın habercisi oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN: ŞAMPİYONAYA BÜYÜK DEĞER KATACAK
Başkan Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin Formula 1 geçmişine değinirken önemli mesajlar verdi:
"2005-2011 yılları arasında 7 yarış, Kovid döneminde 2020 ve 2021'de 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık. Türkiye'nin başarılarla dolu bu geçmişine baktığımızda, 2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum. Bilhassa 8. virajıyla yarışseverlerin gözdesi olan İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam beş dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır."
Başkan Erdoğan, organizasyonun Türkiye'nin uluslararası güvenilirliğine de atıf yaptığını belirterek şunları söyledi:
"Türkiye'nin Formula 1 takvimine tekrar dahil edilmesini; ülkemizin güçlü organizasyon kabiliyetine, modern spor ve sağlık altyapısına, bölgesinin istikrar adası rolüne ve Türk milletinin misafirperverliğine duyulan büyük güvenin yeni bir işareti olarak görüyorum."
DOMENİCALİ: İSTANBUL'A DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, programda yaptığı konuşmada İstanbul'a dönüşün kurumsal mutluluğunu ifade etti. Domenicali, organizasyonun sadece sportif değil, kültürel ve turistik boyutlarına da vurgu yaptığını belirterek duygularını paylaştı.
İSTANBUL PARK'TA ŞAMPİYON PİLOTLAR: 20 YILLIK HAFIZA
2003'te Tuzla'da temelleri atılan İstanbul Park, 2005'teki ilk yarıştan bugüne kadar 9 Grand Prix'ye ev sahipliği yaptı.
Pistin kazananları:
2005 — Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes)
2006 — Felipe Massa (Ferrari)
2007 — Felipe Massa (Ferrari)
2008 — Felipe Massa (Ferrari)
2009 — Jenson Button (Brawn GP)
2010 — Lewis Hamilton (McLaren) — Efsane Webber - Vettel çarpışması sonrası
2011 — Sebastian Vettel (Red Bull)
2020 — Lewis Hamilton (Mercedes) — 7. dünya şampiyonluğunu burada ilan etti
2021 — Valtteri Bottas (Mercedes)
EN BAŞARILI PİLOT
Brezilyalı Felipe Massa, 3 zaferle zirvede. İngiliz Lewis Hamilton ise 2 galibiyetle Massa'yı takip etti.
Lewis Hamilton, 2020 yarışında Alman efsane Michael Schumacher'in 7 şampiyonluk rekorunu İstanbul'da egale etti.
PİST MODERNİZE EDİLECEK: YEŞİL ENERJİ DÖNEMİ
Programda açıklanan bir diğer önemli başlık, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek modernizasyon çalışmaları oldu. Sosyal tesislerin yenilenmesinin yanı sıra Formula 1'in küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda "yeşil etkinlik" projeleri de hayata geçirilecek.
Pist özellikleri:
Uzunluk: 5 bin 338 metre (5,338 km)
Açılış yılı: 2005
Öne çıkan viraj: Ünlü 8. viraj — F1 pilotlarının favorileri arasında
Yer: İstanbul Tuzla
RAKAMLARLA FORMULA 1: 2025 SEZONU DEV VERİLERİ
Formula 1'in uluslararası gücünü ortaya koyan 2025 sezonu rakamları, Türkiye'nin anlaşmadaki kazanımının boyutunu gösteriyor:
180+ ülke — küresel yayın erişimi
827 milyon — sezon boyunca toplam TV izleyici
6,7 milyon — stadyumlardaki toplam seyirci
2,3 milyar — sosyal medya erişimi
Türkiye'de ise Formula 1'in yaklaşık 19 milyon kişiye ulaştığı, sosyal medyada 7,5 milyon takipçi tarafından izlendiği belirtildi.
YARIŞ TURİZMİ: TOPKAPI VE KAPALIÇARŞI'YA ZİYARETÇİ AKINI BEKLENİYOR
Yarış için İstanbul'a gelecek uluslararası ziyaretçilerin Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ve Boğaz hattı başta olmak üzere şehrin tarihi ve kültürel mirasını deneyimlemesi planlanıyor. Organizasyonun İstanbul turizmine sağlayacağı ekonomik katma değerin, yalnız yarış geliriyle sınırlı kalmayıp otel doluluğu, gastronomi ve ulaşım sektörlerine de yansıması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN F1 TAKVİMİNE 2027'DEKİ DÖNÜŞÜ NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye'nin 6 yıllık aradan sonra Formula 1 takvimine dönüşü, salt bir sportif etkinliğin ötesinde jeostratejik bir sinyal taşıyor.
Bölgesinin istikrar adası konumunu pekiştiren Türkiye, küresel spor organizasyonlarının güvenle yatırım yapabileceği bir ülke olarak bir kez daha öne çıkıyor.
5 yıllık anlaşma, Türkiye'ye olan uluslararası güvenin de somut göstergesi.
MERAK EDİLENLER
Formula 1 ne zaman Türkiye'de yapılacak?
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 2027 sezonundan başlayarak 2031'e kadar 5 yıl boyunca İstanbul Park'ta düzenlenecek. Yarış tarihleri ilerleyen dönemde FIA takvimiyle birlikte açıklanacak.
İstanbul Park nerede bulunuyor?
İstanbul Park, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alıyor. Pist 2005'te açıldı ve 5 bin 338 metre uzunluğundadır.
Türkiye kaç kez Formula 1'e ev sahipliği yaptı?
Türkiye, 2005-2011 arasında 7, 2020 ve 2021'de 2 olmak üzere toplam 9 kez Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı.
İstanbul Park'ın en çok kazanan pilotu kim?
Brezilyalı Felipe Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 galibiyet elde ederek İstanbul Park tarihinin en başarılı pilotu unvanını elinde tutuyor.
Lewis Hamilton 7. şampiyonluğunu nerede kazandı?
Lewis Hamilton, 2020 Türkiye Grand Prix'sinde Mercedes ile kazandığı yarışta 7. dünya şampiyonluğunu ilan etti ve Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.
F1 TÜRKİYE'YE KAÇ MİLYAR DOLAR GETİRECEK?
Formula 1'in 2027-2031 yılları arasında tam 5 sezon boyunca İstanbul Park'a dönüşü, Türkiye ekonomisi için dev bir fırsat kapısı açıyor.
ABD'deki referans yarışlar esas alındığında, 2024 Las Vegas GP 934 milyon dolar, Austin GP 480 milyon dolar, Miami GP ise 400-500 milyon dolar ekonomik etki yarattı.
Uzmanlar, İstanbul'un turizm kapasitesi dikkate alındığında 2027'den 2031'e kadar toplam 4-5 milyar dolar düzeyinde girdi öngörüyor.
LAS VEGAS MODELİ: TEK HAFTA SONUNDA NE OLDU?
Las Vegas Grand Prix, 2024 sezonunda tek bir yarış haftasonu için çarpıcı rakamlara ulaştı:
Toplam ekonomik etki: 934 milyon dolar
Yaratılan istihdam: 4.502 kişilik iş gücü (2.790 doğrudan + 1.712 dolaylı)
Yerel maaş ödemeleri: 284 milyon dolar
Kamu vergi geliri: 45 milyon dolar
Eğitim sistemine aktarılan pay: 15-16 milyon dolar
Otel doluluk oranı (yarış haftası): %87
Ziyaretçi başı ortalama harcama: 2.400 dolar (bilet hariç)
Ortalama kalış süresi: 3,7 gece
Bu veriler, F1 etkisinin yalnızca stadyumla sınırlı kalmadığını; otel, restoran, ulaşım, perakende ve yan sanayiye çarpan etkisiyle yayıldığını kanıtlıyor.