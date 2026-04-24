Tera Holding, bu anlaşma ile spor ekonomisindeki yatırımlarını ve spora verdiği desteği genişletmeyi hedefliyor.

Anlaşma ile elde edilecek sponsorluk gelirinin Beşiktaş'ın yeni sezon mali yapısına ve bütçesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Tera Holding ile Beşiktaş arasında yürütülen forma sponsorluğu görüşmelerinde sona gelindi. Edinilen bilgilere göre Tera Holding, siyah-beyazlı kulübün forma sırt sponsoru olacak. Anlaşmanın iki yıllık olması planlanırken, resmi duyurunun mayıs ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Yapılacak iş birliği kapsamında sadece forma sponsorluğu değil, aynı zamanda "Beşiktaş Tatil" uygulamasının da hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu adımın kulübün ticari gelirlerini çeşitlendirmesi hedefleniyor.