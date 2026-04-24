CANLI YAYIN
Geri

Tera Holding Beşiktaş’a forma sponsoru oluyor: Geri sayım başladı

Tera Holding'in Beşiktaş ile iki yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması için geri sayım başladı. Mayıs ayının ilk haftasında duyurulması beklenen anlaşma, kulübe önemli bir finansal katkı sağlayacak.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Tera Holding ile Beşiktaş arasında iki yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması için yürütülen görüşmelerde sona gelindi.
  • Sponsorluk anlaşmasının resmi duyurusunun mayıs ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.
  • İş birliği kapsamında kulübün ticari gelirlerini artırmak amacıyla “Beşiktaş Tatil” uygulaması hayata geçirilecek.
  • Anlaşma ile elde edilecek sponsorluk gelirinin Beşiktaş'ın yeni sezon mali yapısına ve bütçesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.
  • Tera Holding, bu anlaşma ile spor ekonomisindeki yatırımlarını ve spora verdiği desteği genişletmeyi hedefliyor.

Tera Holding ile Beşiktaş arasında yürütülen forma sponsorluğu görüşmelerinde sona gelindi. Edinilen bilgilere göre Tera Holding, siyah-beyazlı kulübün forma sırt sponsoru olacak. Anlaşmanın iki yıllık olması planlanırken, resmi duyurunun mayıs ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Yapılacak iş birliği kapsamında sadece forma sponsorluğu değil, aynı zamanda "Beşiktaş Tatil" uygulamasının da hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu adımın kulübün ticari gelirlerini çeşitlendirmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın Beşiktaş'ın yeni sezon mali yapısına doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor. Sponsorluk gelirinin kulüp bütçesinde önemli bir yer tutacağı ifade edilirken, finansal açıdan rahatlatıcı bir etki yaratması bekleniyor.

Tera Holding'in spora verdiği destek, bu anlaşmayla birlikte yeni bir boyut kazanacak. Daha önce farklı alanlarda yatırımlarıyla öne çıkan şirketin, Beşiktaş ile gerçekleştireceği iş birliğiyle spor ekonomisine katkısını artırması bekleniyor.

