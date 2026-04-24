Teknik heyet, oyuncunun son durumunu yakından takip ederken derbiye yönelik hazırlık sürecine özel bir program dahilinde devam ediyor.

Asensio, Galatasaray derbisinde oynamak istiyor.



"OYNAMAK İSTİYORUM"

İspanyol futbolcunun teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmede derbide sahada olmak istediğini açık şekilde ifade ettiği belirtildi. Asensio'nun, "Tam hazır değilim ancak takım için oynamak istiyorum" mesajını verdiği aktarıldı.

Bu görüşmenin ardından teknik heyetin oyuncunun fiziksel durumuna göre risk analizi yaptığı kaydedildi.