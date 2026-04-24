Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşısında 17 dakika sahada kalarak geri dönüş yaptı.
Kolundaki bandaja rağmen fiziksel olarak kendisini test eden 25 yaşındaki oyuncu, maç sonrası teknik heyete herhangi bir ağrı hissetmediğini bildirdi.
PLAN OSIMHEN ÜZERİNE
Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını Osimhen'in durumuna göre şekillendirdiği öğrenildi. Nijeryalı golcünün ilk 11'de sahaya çıkması netleşirken, Mauro Icardi'nin mücadeleye yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.
Hücum hattında Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Gabriel Sara'nın Osimhen'e destek vermesi planlanıyor.
FENERBAHÇE'DEN BAŞVURU
Derbi öncesi Fenerbahçe cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Osimhen'in maçlarda kullandığı sert ekipmanın oyuncu sağlığı açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na rapor sundu. IFAB kurallarına atıf yapılan başvuruda, söz konusu ekipmanın kullanımının değerlendirilmesi talep edildi.
Derbi öncesinde Osimhen'in forma giymesi teknik ekip tarafından planlanırken, oyuncunun kullandığı ekipmana ilişkin nihai kararın TFF'nin incelemesi sonrası netleşmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE ASENSIO PLANI
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi kadro planlamasını etkileyen bir gelişme yaşandı. Sakatlık sürecini geride bırakan Marco Asensio, takımla birlikte antrenmanlara başladı.
Teknik heyet, oyuncunun son durumunu yakından takip ederken derbiye yönelik hazırlık sürecine özel bir program dahilinde devam ediyor.
"OYNAMAK İSTİYORUM"
İspanyol futbolcunun teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmede derbide sahada olmak istediğini açık şekilde ifade ettiği belirtildi. Asensio'nun, "Tam hazır değilim ancak takım için oynamak istiyorum" mesajını verdiği aktarıldı.
Bu görüşmenin ardından teknik heyetin oyuncunun fiziksel durumuna göre risk analizi yaptığı kaydedildi.
PLANLAMA GÜNCELLENDİ
Asensio'nun antrenmanlara başlamasıyla birlikte teknik ekibin derbi planlarında güncellemeye gittiği öğrenildi. Oyuncunun fiziksel yüklemesi kontrollü şekilde artırılırken, maç gününe kadar bireysel programla hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun derbi kadrosunda yer alması beklenirken, ilk 11 kararının maç günü oyuncunun fiziksel verilerine göre netleşeceği bildirildi.