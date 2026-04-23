Nesrin Baş, U23 kategorisinde iki kez Avrupa şampiyonu oldu, Büyükler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı ve U23 Dünya Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde rakibi bağımsız sporcu Alina Shauchuk'un sakatlığı nedeniyle maça çıkamaması sonrası ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Böylece başarılı sporcu, altın madalya yolunda final öncesine kadar etkili bir performans ortaya koydu.

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden milli sporcu, çeyrek finalde İsveçli rakibi Tindra L. Sjöberg'i 11-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Nesrin Baş 2. Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı

FİNALDE 2. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU GELDİ

Finalde bağımsız sporcu Alina Shauchuk ile karşılaşması beklenen Nesrin Baş, rakibinin sakatlığı nedeniyle müsabakaya çıkmaması sonrası ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Milli güreşçi, bu sonuçla kariyerine bir Avrupa altın madalyası daha ekledi.

BAŞARI SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Nesrin Baş, 2024 yılında Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

U23 kategorisinde de iki kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu, Büyükler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. U23 Dünya Şampiyonası'nda ise 4 final yaparak üç altın madalya kazandı.

KADIN GÜREŞİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ

U23 Avrupa Şampiyonası'nda da iki altın madalya kazanan Nesrin Baş, kadın güreşinde en başarılı isimler arasında yer alıyor.

Tiran'daki son zaferiyle birlikte milli sporcu, uluslararası arenadaki güçlü yükselişini bir kez daha sürdürdü.