Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde milli güreşçi Nesrin Baş, rakibinin sakatlığı nedeniyle maça çıkamaması sonrası ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden milli sporcu, çeyrek finalde İsveçli rakibi Tindra L. Sjöberg'i 11-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi.
YARI FİNALİ DE TEKNİK ÜSTÜNLÜKLE GEÇTİ
Nesrin Baş, yarı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi, rakibini 12-1 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı.
Böylece başarılı sporcu, altın madalya yolunda final öncesine kadar etkili bir performans ortaya koydu.
FİNALDE 2. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU GELDİ
Finalde bağımsız sporcu Alina Shauchuk ile karşılaşması beklenen Nesrin Baş, rakibinin sakatlığı nedeniyle müsabakaya çıkmaması sonrası ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
Milli güreşçi, bu sonuçla kariyerine bir Avrupa altın madalyası daha ekledi.
BAŞARI SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Nesrin Baş, 2024 yılında Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.
U23 kategorisinde de iki kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu, Büyükler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. U23 Dünya Şampiyonası'nda ise 4 final yaparak üç altın madalya kazandı.
KADIN GÜREŞİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ
U23 Avrupa Şampiyonası'nda da iki altın madalya kazanan Nesrin Baş, kadın güreşinde en başarılı isimler arasında yer alıyor.
Tiran'daki son zaferiyle birlikte milli sporcu, uluslararası arenadaki güçlü yükselişini bir kez daha sürdürdü.