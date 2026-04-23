Sergen Yalçın Alanyaspor maçı öncesi konuştu: Avrupa biletimiz

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, zorlu randevunun ve kupanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tüpraş Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki durumları nedeniyle kupayı ön plana çıkardıklarını belirtti.
  • Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nın Beşiktaş için Avrupa'ya çıkış yolu olduğunu ifade etti.
  • Beşiktaş teknik direktörü, yarı finale geçmek ve kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nın Avrupa'ya gidiş için çok önemli olduğunu söyledi

Tüpraş Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşması öncesinde Beşiktaş cephesinde gözler teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi. Siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı, Alanyaspor maçı öncesinde dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Ligdeki pozisyonumuz kupayı ön plana çıkarıyor. Kupa bizim için çok değerli, Avrupa'ya çıkış yolumuz. O yüzden iyi hazırlandık. Kazanıp yarı finale geçmek, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi bir oyunla, ciddi bir taraftar kitlesi de var bugün, güzel bir gece geçirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz.

Beşiktaşın Alanyaspor maçı ilk 11i belli olduBeşiktaşın Alanyaspor maçı ilk 11i belli oldu
Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

