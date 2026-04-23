Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşması öncesinde Beşiktaş cephesinde gözler teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi. Siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı, Alanyaspor maçı öncesinde dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Ligdeki pozisyonumuz kupayı ön plana çıkarıyor. Kupa bizim için çok değerli, Avrupa'ya çıkış yolumuz. O yüzden iyi hazırlandık. Kazanıp yarı finale geçmek, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi bir oyunla, ciddi bir taraftar kitlesi de var bugün, güzel bir gece geçirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz.