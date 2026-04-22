Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas.

"MAÇ PLANINI ONA GÖRE YAPIYORUZ"

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu'na özel vurgu yaptı. Fabregas, "Hakan Çalhanoğlu'na hayranım. Inter'e karşı oynarken ilk baktığım şey onun sahada olup olmadığı oluyor. Maç planımızı buna göre kuruyoruz" ifadelerini kullandı.