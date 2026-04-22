İtalya Kupası yarı finalinde Inter ile Como karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun etkili performansıyla geri dönerek sahadan 3-2 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, skorun değişmesinde belirleyici rol üstlendi. Milli futbolcunun performansı, maçın kırılma anı olarak öne çıktı.
"MAÇ PLANINI ONA GÖRE YAPIYORUZ"
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu'na özel vurgu yaptı. Fabregas, "Hakan Çalhanoğlu'na hayranım. Inter'e karşı oynarken ilk baktığım şey onun sahada olup olmadığı oluyor. Maç planımızı buna göre kuruyoruz" ifadelerini kullandı.
ELİT SEVİYE VURGUSU
Fabregas, milli oyuncuyu Andrea Pirlo, Luka Modric ve Toni Kroos ile birlikte değerlendirerek, "Onun gibi oyuncuların sayısı çok az. Takımı yönlendiren ve oyunu belirleyen bir futbolcu" dedi.
Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, Inter'in kupadaki ilerleyişinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.