CANLI YAYIN
Geri

Fabregas'tan Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü: "Onlar gibisi kalmadı"

Inter Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Como maçındaki performansıyla öne çıktı. Cesc Fabregas, milli yıldız için “takımı yöneten oyuncu” değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi:
İtalya Kupası yarı finalinde Inter ile Como karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun etkili performansıyla geri dönerek sahadan 3-2 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, skorun değişmesinde belirleyici rol üstlendi. Milli futbolcunun performansı, maçın kırılma anı olarak öne çıktı.

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas.
"MAÇ PLANINI ONA GÖRE YAPIYORUZ"

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu'na özel vurgu yaptı. Fabregas, "Hakan Çalhanoğlu'na hayranım. Inter'e karşı oynarken ilk baktığım şey onun sahada olup olmadığı oluyor. Maç planımızı buna göre kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu.
ELİT SEVİYE VURGUSU

Fabregas, milli oyuncuyu Andrea Pirlo, Luka Modric ve Toni Kroos ile birlikte değerlendirerek, "Onun gibi oyuncuların sayısı çok az. Takımı yönlendiren ve oyunu belirleyen bir futbolcu" dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, Inter'in kupadaki ilerleyişinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

Okan Buruk'tan dev derbi rotasyonu! Kupa 11'ini belirledi
SONRAKİ HABER

Okan Buruk'tan dev derbi rotasyonu! Kupa 11'ini belirledi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler