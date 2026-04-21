Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin normal süresi 0-0'lık golsüz eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda ev sahibi Konyaspor adına penaltıdan Jevtovic ağları havalandırdı.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, müsabakanın ardından A Spor'a konuştu. "TEK KELİMEYLE REZİLLİK" Karşılaşmayla ilgili İsmail Yüksek, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata. Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyoruz. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz. Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya" dedi.