Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçeli İsmail Yüksek patladı: Tek kelimeyle rezillik

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a 120. dakikada yediği golle elenerek havlu atan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek isyan etti. Maç sonu "Tek kelimeyle rezillik" diyerek yaşananları eleştiren milli futbolcu, taraftarlardan özür dileyerek derbi mesajı verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelenin normal süresi 0-0'lık golsüz eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda ev sahibi Konyaspor adına penaltıdan Jevtovic ağları havalandırdı.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, müsabakanın ardından A Spor'a konuştu.

"TEK KELİMEYLE REZİLLİK"

Karşılaşmayla ilgili İsmail Yüksek, "Dramatik bir son, gerçekten böyle. Son dakikada penaltı, yediğimiz gol, sonra çizgiden çıkan top. Belki de atacağımız bir golle çıkabilirdik. Oraya bırakmamız daha büyük hata. Son 2 haftadır istediğimiz performansı veremiyoruz. Tek kelimeyle rezillik. Futbolcular olarak camiadan, taraftardan özür diliyoruz. Son 2 haftada yaşananlar utanç verici. Yakışmıyor bu camiaya" dedi.

Derbi maçı ile ilgili İsmail Yüksek, "Önemli hedeflerden birini bugün kaybettik. Önemli bir derbi var. Büyük takım, büyük futbolcuların bugünü unutup derbiye bakması, tam konsantre gitmesi lazım. Takım içinde konuşup daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken zor bir deplasman. Yapabileceğimiz şey bu artık" sözlerini dile getirdi.

