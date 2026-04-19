Gençlerbirliği-Galatasaray maçında hakem Batuhan Kolak, VAR incelemesi sonrası Galatasaray'ın golünü iptal etti.

Hakem Batuhan Kolak, Yunus Akgün'ün ofsayt pozisyonunda olduğunu ve savunma oyuncusunu engellediğini tespit etti.

Her iki maçta da VAR hakemi potansiyel ihlaller için inceleme önerdi ve hakemler monitör başında pozisyonları değerlendirdi.