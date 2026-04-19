Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem konuşmaları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından VAR kayıtlarını paylaştı. Görüntülerde sarı lacivertlilerin Anderson Talisca ile kazandığı penaltı ve sarı kırmızılıların Leroy Sane ile attığı ancak sayılmayan gol de yer aldı. İşte yaşananlar...

  • Fenerbahçe-Rizespor maçında VAR incelemesi sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.
  • Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı pozisyonunda sarı veya kırmızı kart kullanmadı.
  • Gençlerbirliği-Galatasaray maçında hakem Batuhan Kolak, VAR incelemesi sonrası Galatasaray'ın golünü iptal etti.
  • Hakem Batuhan Kolak, Yunus Akgün'ün ofsayt pozisyonunda olduğunu ve savunma oyuncusunu engellediğini tespit etti.
  • Her iki maçta da VAR hakemi potansiyel ihlaller için inceleme önerdi ve hakemler monitör başında pozisyonları değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmalarda sahada incelemeye gidilen pozisyonlara ait VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan görüntülerde, Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli ekibin penaltı kazandığı pozisyon ve Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesinde Leroy Sane'nin sayılmayan golü yer aldı.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmada tartışma yaratan pozisyon maçın son bölümünde yaşandı. Dakika 79'da Taylan Antalyalı'nın müdahalesinin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi.

Fenerbahçe yediği son dakika golü ile Rizespor'la berabere kalmıştı

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇININ VAR KONUŞMALARI

VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

VAR: Temas noktasıyla başlayacağım.

Adnan Deniz Kayatepe: Evet abi.

VAR: Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum.

Adnan Deniz Kayatepe: Farklı açın var mı hocam?

VAR: Evet var.

Adnan Deniz Kayatepe: Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor.

Adnan Deniz Kayatepe: Diğer açıdan bir daha göstersene hocam.

VAR: Tamam hemen veriyorum.

Adnan Deniz Kayatepe: Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum.

VAR: Tamamdır.

Leroy Sane'nin Gençlerbirliği'ne attığı gol geçersiz sayılmış ancak Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrılmıştı

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇININ VAR KAYITLARI

VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum.

Batuhan Kolak: Tamamdır geldim.

VAR: Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum.

Batuhan Kolak: Hangi oyuncudan bahsediyoruz?

VAR: İlk bu oyuncudan bahsediyorum.

Batuhan Kolak: Ön direkteki Yunus Akgün'den bahsediyorsun.

VAR: Evet.

VAR: Coğrafi olarak ofsayt Yunus. Kontrol ettik.

VAR: Bir açım daha var. İzleteceğim.

Batuhan Kolak: Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.

VAR: Yunus ofsaytta evet.

Batuhan Kolak: Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın?

VAR: Oynatıyoruz.

Batuhan Kolak: Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.

Batuhan Kolak: Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum.

Batuhan Kolak: Ofsayt ile başlatıyorum.

VAR: Anlaşıldı hocam.

Batuhan Kolak: Teşekkürler.

