Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmalarda sahada incelemeye gidilen pozisyonlara ait VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan görüntülerde, Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli ekibin penaltı kazandığı pozisyon ve Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesinde Leroy Sane'nin sayılmayan golü yer aldı.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmada tartışma yaratan pozisyon maçın son bölümünde yaşandı. Dakika 79'da Taylan Antalyalı'nın müdahalesinin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösterdi.
FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇININ VAR KONUŞMALARI
VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
VAR: Temas noktasıyla başlayacağım.
Adnan Deniz Kayatepe: Evet abi.
VAR: Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum.
Adnan Deniz Kayatepe: Farklı açın var mı hocam?
VAR: Evet var.
Adnan Deniz Kayatepe: Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor.
Adnan Deniz Kayatepe: Diğer açıdan bir daha göstersene hocam.
VAR: Tamam hemen veriyorum.
Adnan Deniz Kayatepe: Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum.
VAR: Tamamdır.
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇININ VAR KAYITLARI
VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum.
Batuhan Kolak: Tamamdır geldim.
VAR: Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum.
Batuhan Kolak: Hangi oyuncudan bahsediyoruz?
VAR: İlk bu oyuncudan bahsediyorum.
Batuhan Kolak: Ön direkteki Yunus Akgün'den bahsediyorsun.
VAR: Evet.
VAR: Coğrafi olarak ofsayt Yunus. Kontrol ettik.
VAR: Bir açım daha var. İzleteceğim.
Batuhan Kolak: Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.
VAR: Yunus ofsaytta evet.
Batuhan Kolak: Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın?
VAR: Oynatıyoruz.
Batuhan Kolak: Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.
Batuhan Kolak: Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum.
Batuhan Kolak: Ofsayt ile başlatıyorum.
VAR: Anlaşıldı hocam.
Batuhan Kolak: Teşekkürler.